Свидетели и очевидцы, которые никогда не были в Ливии, попытки манипулировать недостоверной информацией — именно так Панель экспертов ООН пытается доказать наличие российских ЧВК в Ливии. Федеральное агентство новостей проанализировало еще 14 пунктов доклада и вынесло вердикт — все, что в них написано, — подтасовка фактов и откровенная фальсификация.

ФАН ранее получил в распоряжение от нашего источника в агентстве Reuters доклад Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии. Детальный разбор всех 53 пунктов документа показал, что тот основан на фальсификациях, уже разоблаченных фейках, неподтвержденной информации и публикациях западных СМИ, заказанных американскими лоббистскими компаниями в интересах Правительства национального согласия (ПНС).

Разоблачение 39 пунктов уже опубликованы в двух частях на сайте ФАН. Привлеченные к расследованию в рамках проекта «Отдел Разоблачений ФАН» 27 российских и иностранных журналистов помогли ФАН собрать доказательства несостоятельности содержащихся в докладе материалов.

Мы, в частности, рассказали, как эксперты ООН выдавали нарисованные в графическом редакторе документы за подлинные, данные пропагандистских заявлений чиновников ПНС за достоверную информацию, а живых и здоровых людей за погибших. Узнали, как украинский дрон, неизвестно как оказавшийся в Ливии, пытались выдать за российский, а полеты предпринимателей в Бейрут за тайные переговоры.

В этой части мы разобрали еще 14 пунктов доклада. Все они основаны на подложных сведениях, которые Панель экспертов не смогла подтвердить фактами. Группа «Отдела Разоблачений» выяснила, как эксперты пытались подставить ни в чем не повинных людей под обвинения в наемничестве, выдавать скриншоты Google Maps за секретные карты, а турецкую контрабанду оружия в обход эмбарго ООН за российскую помощь Хафтару.

Обо всех этих фальсификациях читайте в нашем третьем разборе.

Параграф 3

Параграф 3. В приложении 43 S/2017/466 Панель изначально выявила, что ЧВК «Российские Системы Безопасности» (RSB) присутствовали в Восточной Ливии на протяжении 2017 года. Компания осуществляла коммерческий контракт по очистке от взрывчатых веществ, оставшихся после войны (ERW), и очищала промышленный комплекс близ Бенгази, Ливия, от мин и взрывчатых веществ. Хотя стандарт качества независимо обеспечивался компанией из Великобритании, деятельность не была согласована с Ливийским центром по разминированию (Libmac) или центром ООН по разминированию (UNMAS).

В параграфе 3 Панель экспертов указывает на присутствие «РСБ-Групп» в Ливии и проведении мероприятий по разминированию в рамках коммерческого контракта. Опять же, в докладе не приводится ни единого этому подтверждения, кроме ссылки на главную страницу сайта РСБ.

На своем сайте «РСБ-Групп» сообщает, что не занимается наемничеством, не принимает участия в боевых действиях на стороне иностранных государств и незаконных вооруженных группировок.

Если бы эксперты ООН удосужились хоть немного изучить материал, то они бы обнаружили, что специалисты «РСБ-Групп» были в Ливии в 2016 году, а не в 2017-ом, как указывается в параграфе 3. Они выполняли контракт по разминированию цементного завода по официальному приглашению владельцев завода. Об этом подробно рассказывал РБК глава «РСБ-Групп», бывший офицер ФСБ Олег Криницын. Эту информацию изданию подтвердил и Моххамад Гунайем, медиа-советник из окружения командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

На сайте Libyan Cement Company можно найти фотографии завода с названием компании «РСБ-Групп» среди других надписей, предупреждающих об опасности объекта по причине его минирования.

Что же касается деятельности самой компании, она охватывает сферы военного консалтинга, разминирования, сопровождения судов и охраны.

Кроме того, 25 мая 2015 года «РСБ-Групп» прошла авторизацию, была одобрена и утверждена на мировом рынке Организацией Объединенных Наций в качестве потенциального поставщика для оказания помощи ООН и организации работ, связанных с охраной и помощью палестинским беженцам на Ближнем Востоке (UNRWA). В зону интересов по оказанию услуг охраны и сопровождения беженцев также входят Сирия, Ирак и другие страны Ближнего Востока. Это также можно увидеть на сайте организации.

На сайте «РСБ-Групп» также указано, что с ремонтом авиационной техники где бы то ни было организация никак не была связана.

Получается, что Панель экспертов ООН выдвигает некие необоснованные обвинения в адрес организации, авторизованной самой же ООН, при этом не приводя никаких достоверных доказательств нарушений. В то же время все выдвигаемые утверждения не противоречат резолюции 1970 (2011) ООН по Ливии. Подобные действия можно объяснить только злонамеренностью или непрофессионализмом.

ПАРАГРАФ 7

Параграф 7. Панель подтвердила, что один из высокопоставленных связующих агентов сил Хафтара с организациями ЧВК, присутствующими в Ливии, это Полковник Халифа абу Шейгар, позывной 1) Абу Чаигар и 2) Абу-Швейер (Khalifa abu Sheiger, a.k.a 1) Abou Chaigar; 2) Abou-Shweier). Панель разговаривала с Полковником Шейгаром по телефону 30 января 2020 года, и тот подтвердил, что россияне присутствуют и ремонтируют военное оборудование (также см. параграфы 13 и 15), но на все остальные запросы он переправил в штаб сил Хафтара.

Полковнику ЛНА Халифе Абу Шейгару был направлен запрос о достоверности представленной информации в параграфе 7 доклада экспертов ООН о присутствии российских ремонтников в Ливии. На что был получен официальный ответ с опровержением. Полковник Абу Шейгар отрицает, что с ним связывались эксперты или журналисты, и он никогда не сообщал о выполнении россиянами указанных работ.

Перевод:

Я сообщаю вам, что я не комментировал и не буду комментировать отношения Ливийской национальной армии с иностранными ЧВК и, кроме того, я отрицаю существование таких отношений. Военнослужащие Ливийской национальной армии ремонтируют военную технику: Я не общался с прессой, информационными агентствами или ООН.

Халифа Абу Шейгар

Таким образом, налицо явный подлог и очередная фальсификация, которые и ранее мы видели в других параграфах доклада Панели экспертов ООН.

ПАРАГРАФЫ 15 — 16

В двух указанных параграфах Панель экспертов пытается выдать за единый эпизод вброс о том, что механики «РСБ-Групп» якобы обслуживают авиацию ЛНА, и введение в эксплуатацию после перерыва истребителя-штурмовика Сухой, находящегося на вооружении сил Хафтара.

Параграф 15. Панель была проинформирована, что команда из примерно 15 механиков из «РСБ-Групп» (см. параграф 3 и 32) работают на авиабазе Аль-Кхадим, улучшая, обслуживая и восстанавливая МИГ и истребитель-штурмовик Сухой российского производства. Эта команда недолго располагалась в единственной гостинице Аль Мардж.

Параграф 16. Доказательства об этом включают: 1) истребитель-штурмовик Сухой сил Хафтара стал делать боевые вылеты 15 августа 2019 после двухмесячного перерыва. Налеты самолетов с неподвижным крылом сил Хафтара участились с этого дня; и 2) полеты транспортной авиации Российских ВВС (ВТА) значительно участились в августе 2019. (также см. параграф 19).

Согласно данным открытых источников, компания «РСБ-Групп» проводила разминирование на территории Ливии в 2016 году по официальному контракту.

Источник ФАН в «РСБ-Групп», участвовавший в миссии в Ливии, поделился некоторыми подробностями разминирования завода.

«Да, мы действительно приезжали в августе 2016 года в Бенгази, сейчас уже не вспомню, какого числа. Местные приняли радушно, но без лишней услужливости. Видно, что привыкли к иностранцам, которые тут работали. Объект был не особенно сложный, цементный завод, железа было много, Беркуты (Миноискатель Беркут-5, — Прим. ФАН) отлично себя показали, легкие, на жаре работать одно удовольствие. Работали быстро, рядом иногда постреливали, но то местные — им особо повод не нужен. Отработали и уехали. Чего-то необычного не было. Как реагировать на информацию, что «РСБ-Групп» есть в Ливии? Ну, не знаю, сейчас я там не работаю. Но воевать Олег (Криницын, глава «РСБ-Групп», — Прим. ФАН) людей бы не отправил, незачем. Насколько я знаю, он в Северную Африку давно людей не собирал. Хотя я, как сапер, там бы поработал. Климат располагает к хорошему сохранению мин Второй и иногда даже Первой мировой войн, хотя и добавляет свою изюминку. Те же авиабазы, по которым НАТО отбомбилось в 2011 году, — лакомый кусок для подрядчика. Без саперов и думать нечего их восстанавливать, если они кому-то нужны. Но, как я слышал, по этим базам сейчас турки бьют, так что туда Олег (Криницын, — прим. ФАН) бы тоже не полез. Риск слишком большой, на кораблях работать проще и безопаснее. Ремонтников у «РСБ-Групп», насколько я знаю, нет. Ну, по мелочи то любой авто починит, но так чтобы бронетехнику или, тем более, самолеты ремонтировать — нет, таких нет. Технари-авиаторы на гражданке работу находят, а на войне больше на пехтуру (пехоту, — Прим. ФАН) спрос», — объяснил сотрудник «РСБ-Групп».

Как сообщил полковник Халифа Абу Шейгар (см. параграф 7), ремонтом техники занимались военнослужащие Ливийской национальной армии.

Стоит отметить, что в советских учебных заведениях разного профиля прошли обучение почти 30 тыс. ливийцев. Ныне в России обучается лишь несколько десятков ливийцев, в основном в Казанском государственном университете им. Туполева.

В августе 2018 года официальный представитель Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал, что почти все ливийские офицеры прошли обучение в России.

Приведенные данные опровергает утверждение параграфов 15 и 16. Налицо очередной фейк и перевирание информации. Документ ссылается только на координаты гостиницы и авиабазы, без каких-либо подтверждений.

Федеральному агентству новостей удалось взять комментарий у сотрудника гостиницы Аль Мардж. Он сказал, что случай сам по себе удивительный.

«Я был дежурным в Новый год с 31 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Ко мне обратился один человек, ливиец, он предложил мне за финансовое вознаграждение внести в списки проживающих нескольких русских. Я думал, что они будут у нас проживать, хотя на моей памяти у нас ни разу не останавливались гости из России. Но в указанные сроки и после так никто и не приехал», — рассказал сотрудник гостиницы.

Налицо подлог. Мы готовы обвинить Панель экспертов ООН в явной фальсификации по заказу одного или группы иностранных государств. У ФАНа в распоряжении есть видеозапись с заявлением сотрудника ливийской гостиницы.

При этом доклад Панели экспертов ООН ссылается на публикацию, где не приводится подтверждающих данных указанной информации. Журналисты сообщают, что пишут материал со слов представителей ПНС. Из чего можно сделать вывод, что это продолжение PR-кампании ПНС, заказанной у американских лоббистов, о чем мы писали в первой части расследования.

Кроме того, из материалов СМИ известно, что на вооружении ЛНА к началу операции в Триполи находилось по меньшей мере 15 действующих самолетов: около восьми МиГ-21, три МиГ-23, два Су-22 и два миража F1. Об этом писал Middle East Monitor.

Источник в Ливии дополнил эту информацию. По его словам, летом 2019 года Ливийская национальная армия располагала еще 16 самолетами этих типов, готовыми к введению в эксплуатацию. Они сохранились благодаря хранению в убежище на авиабазе.

ПАРАГРАФ 17

Параграф 17. Воздушная линия связи (ALoC) почти наверняка установлена между Российской Федерацией и Восточной Ливией, преимущественно с грузовыми полетами, проходящими через российскую воздушно-военную базу (Хмеймим), расположенную вместе с международным аэропортом Латакия (OSLK) (Bassel al-Assad) в Сирии.

В параграфе 17 опять же не приводится никаких доказательств выдвинутым утверждениям. Единственный источник — это статья в ТАСС. В публикации сообщается только о подписанном договоре между Россией и Сирией об эксплуатации сроком на 49 лет морской базы в Тартусе и авиабазе в Хмеймиме на безвозмездной основе. Во всей статье нет ни единого слова про Ливию в принципе.

Ссылаясь на статью о заключении договора в Сирии, авторы доклада делают утверждения о Ливии. Опять налицо прямая фальсификация подаваемой экспертами информации.

ПАРАГРАФЫ 19 — 20

В двух следующих параграфах Панель экспертов пытается связать полеты транспортных самолетов с фейками о развертывании российских ЧВК в Ливии.

Параграф 19. С момента встречи Хафтара в Москве 7 ноября 2018, транспортный самолет ВТА совершил как минимум 137 полётов на Ливийские авиабазы, контролируемые Хафтаром (изложено в приложении 6). В феврале 2019 года Панель запросила информацию у стран-членов по поводу полетного листа и списка пассажиров по полётам, совершенным в 2018, и до сих пор ждёт ответа.

Параграф 20. Анализ потенциальных мощностей для этих полетов ВТА показывает 3 пиковых периода поставок (таблица 5). Первый период был в ноябре и декабре 2018, сразу после развертывания команды по технической поддержке ЧВК «Вагнер». Второй период был в сентябре 2019, покрывая период информации из открытых источников относительно операций ЧВК «Вагнер» по обучению и боевым действиям (см. параграфы 28-35) и деятельность по обслуживанию воздушных суден от «РСБ-Групп» (см. параграф 15). Причина 3-го пикового периода с декабря по январь 2020 еще не определена Панелью.

Ранее мы уже объясняли, что сотрудники «РСБ-Групп» не осуществляли обслуживание авиатехники на территории Ливии или где бы то ни было еще, как и другие компании, упомянутые в докладе экспертов ООН. Это была очевидная фальсификация, такими же сфабрикованными являются представленные в этих параграфах факты.

Правительством Российской Федерации регулярно оказывается гуманитарная помощь по всему миру, поставляются медикаменты, предметы первой необходимости, продукты питания длительного хранения. Так, в ноябре 2013 года были совершены гуманитарные рейсы в Филиппины для оказания помощи пострадавшим от тайфуна; в 2008 году на Кубу; в октябре 2018 года в Индонезию; в пострадавшую от наводнения Республику Конго в 2020-ом; в рамках вспышки коронавируса в 2020 году были совершены рейсы в Китай, Италию, Сербию, Молдову. Регулярные рейсы гуманитарной помощи отправляются в Сирию.

Указанные данные по гуманитарным полетам в Ливию подтверждаются источниками в Минобороны РФ.

Отдельно хочется обратить внимание на крайне неквалифицированные отчеты относительно возможно перемещаемого веса. Эксперты ООН ставят вес перемещаемого груза 48 тонн. ФАН связался с компетентными в данном вопросе специалистами.

Они рассказали, что максимальная посадочная масса самолета составляет 155 тонн, вес снаряженного самолета 98 тонн, расход топлива на перелет 22 + 15 (запас), итого, полезная нагрузка самолета ИЛ-76 равна 20 тоннам. Что на 28 тонн меньше, чем утверждает Панель.

В то же время максимальная посадочная масса самолета АН-124 составляет 330 тонн, вес снаряженного самолета 190 тонн, расход топлива на перелет 40 + 28 (запас), итого, полезная нагрузка самолета АН-124 равна 72 тоннам. Что на 158 тонн меньше, чем утверждают эксперты ООН.

Два следующих типа самолетов, маршрут в обе стороны, который указывает без дозаправки не осилили бы. Поэтому НЗ на случай экстренного возврата не предусмотрен.

Максимальная посадочная масса самолета составляет 80 тонн, вес снаряженного самолета 55 тонн, расход топлива на перелет 17, итого, полезная нагрузка самолета ТУ-154 равна 8 тоннам. Что на 2 тонны меньше, чем утверждаются в докладе.

Что касается полезной нагрузки ТУ-134, она равняется четырем тоннам на таком маршруте, а не восьми тоннам, как считают составители доклада. Специалисты отмечают, что максимальная посадочная масса самолета составляет 43 тонны, вес снаряженного самолета 32 тонны, расход топлива на перелет 7 тонн.

Следовательно, мнение Панели экспертов ООН является ошибочным, что ставит под вопрос их компетенцию в данном вопросе.

А далее следует явный подлог. Панель приводит конкретные цифры полетов, не выдавая, впрочем, источник информации. Мы подсчитали все приведенный рейсы, включая Cham Wings.

Если бы на самолетах летали исключительно бойцы, в Ливию бы прибыло более сорока тысяч человек. А это вдвое больше, чем количество бойцов ЛНА и ПНС под Триполи вместе взятых. В таком случае, экспертам для ООН пришлось бы искать ливийцев среди русских на записях с фронта, а не фальсифицировать мнимое присутствие россиян.

ПАРАГРАФ 21

Параграф 21. В параграфе 63 S/2019/914 Панель объясняет сложности в определении и препятствовании подпольной поставке оружия морским путем. Это еще более осложняется, когда логистическая цепочка находится под контролем государства-члена поставщика и получающей организации, как в случае с Ливией. Морской запрет преимущественно зависит от доступности достоверных разведданных в данных обстоятельствах.

Российская Федерация не могла скрывать данные по морским перемещениям в виду своей территориальной удаленности. Вероятнее всего в этой части доклада эксперты ООН имеют ввиду Турцию. Использование Marine traffic существенно упростит исследовательскую деятельность. Можно привести несколько примеров обнаружения турецких кораблей в Средиземноморье, двигающихся по направлению Мисурата-Триполи – территории, контролируемой ПНС.

27 марта BBC Africa выпустило фильм о поставках оружия из Турции в Ливию под названием «Турецкие корабли-призраки», где подробно раскрывается поддержка Анкарой ПНС Ливии. Также там описывается перемещение корабля «Бана», вышедшего из турецкого порта Мерсин 24 января 2020 года и через 3 дня прибывшего в итальянскую Геную, где член экипажа сообщил полиции, что корабль использовался для транспортировки оружия.

Из представленных данных можно сделать вывод, что при желании даже пользователь Twitter может отследить передвижение кораблей. Пример BBC Africa показывает, что при профессиональном подходе возможно сделать полноценное расследование. Однако никаких фактов о каких-либо поставках вооружения из Российской Федерации морским путем не существует.

ПАРАГРАФ 23

Параграф 23. Панель получила копии карт ЧВК о расположении временных тренировочных лагерей, которые были установлены русскими сотрудниками ЧВК в юго-восточной Ливии в зоне Джабал-аль-Нуккай (Jabal al Nuqqay) с, приблизительно, 1 октября по 20 ноября 2019 года (см. картинки 6 и 7).

Это самый безумный параграф доклада. Но есть нюанс: то что выдают за секретные карты ЧВК с расположением лагерей — это обычный скриншот, который может сделать каждый с компьютера или мобильного телефона.

Кто-то просто ткнул в точку на карте карандашом и заявил, что тут находятся учебные лагеря.

Панель получила эти данные от центра «Досье» Михаила Ходорковского. Мы подробно разбирали опубликованные организацией беглого олигарха фейки в первой части разоблачения, но здесь они даже не постарались что-то пририсовать или приписать.

Также стоит отметить, что пустынные территории на юге Ливии безжизненны. По ней перемещаются только караваны контрабандистов, а также периодически скрываются террористы ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (организации, запрещенные в РФ), которые были изгнаны из населенных районов страны по результатам операции «Аль-Карама» Ливийской национальной армии. Никаких баз или учебных центров там быть не может — слишком опасная территория.

В районе города Мазрук и южнее его, базируются террористы ИГ1 и «Аль-Каиды», по которым AFRICOM наносит регулярные удары. ООН не раз заявляла об увеличении криминогенной обстановки в регионе Феццан. Так, в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, опубликованном в понедельник, 11 мая, говорится, что ИГ расширяет свою деятельность на юге Ливии. Отчет о работе миссии ООН с января 2019 года, который Гутерриш представил Совету Безопасности, сообщает, что ИГ и другие террористические группы стремятся воспользоваться отсутствием общей безопасности на юге Ливии для расширения своей деятельности. В отчете сообщается о видео, на котором один из лидеров организации ИГ в Ливии, Махмуд Масуд Бараси, известный как «Абу Мусаб Либи», говорит, что Ливия теперь стала одним из главных направлений предстоящей деятельности организации, которая здесь стремится компенсировать потерю земель и влияния в Сирии.

Налицо банальный подлог.

ПАРАГРАФ 26

Параграф 26. Сообщение велось через спутник Broadband Global Area Network (BGAN) Терминал (IMEI: 35844405004270) (Inmarsat Sat# 901112112615812). Производитель продал данное оборудование Морсвязьспутнику Российской Федерации 5 декабря 2014; Та же компания являлась поставщиком связи. Панель подтвердила, что эта система работа в Ливии с 1 апреля по 31 декабря 2019 года, а точнее в зоне полевых тренировочных лагерей с 1 октября по 18 ноября 2019 года. Так как это терминал BGAN, пока что не удалось установить контактные данные людей или организаций, с которыми контактировал терминал BGAN.

В параграфе 26 Панель указывает IMEI и конкретную модель аппарата. Однако найти IMEI номер на указанном экспертами сайте не удалось. Информации нет в открытом доступе.

ФАН удалось связаться с Морсвязьспутником, которые помогли приоткрыть завесу тайны над данным аппаратом. Мы получили копию договора по продаже данного аппарата.

Аппарат указанной Панелью модели действительно существует. Номер также совпадает. ФАН ознакомился с договором. Нам удалось выяснить, что спутниковый терминал действительно в Ливии, однако к ЧВК «Вагнер» никакого отношения не имеет.

25 января 2019 года предприятие Морсвязьспутник заключило договор с гражданином Ливии Аль-Фаделем, жителем города Бенгази. В Морсвязьспутнике дали комментарий, что не знают, чем занимается житель Ливии, однако уточняют, что покупка спутникового терминала не является чем-либо противозаконным, а сам терминал — гражданский прибор, который приобретался в личных целях.

Таким образом выясняется, что Панель нашла реально существующий аппарат, реально проданный Морсвязьспутником гражданину Ливии, и, основываясь на неком «конфиденциальном источнике», утверждает о связи с ЧВК «Вагнер». Снова подтасовка фактов.

ПАРАГРАФ 30

Параграф 30. Панели предоставили подробности по 122 сотрудникам ЧВК «Вагнер», многие из которых, скорее всего, действующие или были действующими в Ливии (см. приложение 7). Из них 39 специалистов из группы снайперов ЧВК «Вагнер» и, открытые источники докладывали о тактическом влиянии недавнего присутствия опытных российских снайперов на передовой. Оставшиеся 83 сотрудника из 1-ой наступательной и разведывательной роты или иных боевых подразделений.

В 30 параграфе Панель заявляет, что им «предоставили подробности по 122 сотрудникам», которые «скорее всего, действующие». Помимо того, что Панель явно сомневается в своем источнике, информацию пытаются подать как более достоверную, ссылаясь на другой параграф доклада, где упоминается Александр Кузнецов, которого СМИ называют славянским именем «Ратибор». Параграф с ним мы уже разбирали. Этот фейк был разоблачен в октябре прошлого года изданием Neva Today. Александра пытались выдать за раненого в Ливии бойца ЧВК «Вагнер», в то время как он в добром здравии отдыхал дома.

Самой важной частью в заявлении Панели являются «подробности по 122 сотрудникам ЧВК». Мы внимательно изучили приложенные таблицы и проверили их. Из 122 людей, чьи имена и даты рождения мы не будем публиковать согласно закону № 152-ФЗ «О персональных данных», 106 оказались взятыми с украинской базы «Миротворец». Это украинская площадка, которая содержит открытую базу личных данных людей, собранную при помощи нелегальных средств, таких как взлом и кража социальных сетей. В базе содержатся личные данные, опубликованные без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, только потому, что владельцы сайта (СБУ, 72 ЦИПСО) называют их сепаратистами или «агентами Кремля». Поводом для попадания в базу может быть что угодно, даже банальный отдых в Крыму. Также причиной включения в список может стать заявление в социальных сетях о несогласии с политикой Украины. Сайт является откровенно экстремистским. Именно после публикации домашнего адреса на этом сайте были убиты известный писатель Олесь Бузина и депутат Верховной Рады Украины Олег Калашников.

Нам удалось связаться с несколькими людьми, которые фигурируют в докладе и по версии экспертов находятся или находились в Ливии. Каждый из них несказанно удивился, некоторых взволновало попадание личных данных в доклад для ООН. Мы публикуем запись одного из собеседников ФАН.

Запись REC-1 0.48 – до конца

«Вы че, *****нулись? Вы еще напишите, что я с Луи Армстронгом на Луну летал. Вы что, о чем вы говорите, ребята. Для меня это все очень смешно. Какая ЧВК, какая Ливия? Я никогда не был в Ливии, на Луне, в ЧВК. Я ЧВК знаю одно, по фильмам – «13 часов: Тайные солдаты Бенгази», и Ливию знаю оттуда. О чем вы говорите, не смейтесь. Я с семьей время проводил, по своему адресу в Смоленске. До свиданья, юмористы», — возмутился Андрей Петрович.

После разговора Бакунович Андрей Петрович перезвонил, поняв серьезность ситуации, и согласился предоставить доказательства того факта, что в указанный период он находился дома. «Справка о наличие или отсутствии судимости» выдается только лично в руки. Поэтому мужчина в указанные сроки никак не мог находиться где-то еще. Иначе бы он просто не получил нужный ему документ.

Нам удалось найти еще одного мужчину, данные которого фигурировали в докладе для ООН. Олин Эдуард Васильевич работает учителем ОБЖ и занимается военно-патриотическим воспитанием детей. Ни о какой Ливии и речи не идет. На странице в социальной сети «ВКонтакте» есть публикации, свидетельствующие о том, что Эдуард не покидал пределы РФ.

«Я там не мог просто быть. А почему я должен был там оказаться, на каком основании? Как каждый нормальный военнослужащий, посвящаю свои дни молодому поколению, выращиваю патриотов своей родины», — рассказал собеседник ФАН.

Воронцов Дмитрий Викторович, который также фигурирует в докладе ООН, пояснил, что работает на стройке, и в 2019 году в Ливии не был. Доказательства есть у нас в редакции.

«Это какой-то бред, в 2019 году я был в Петербурге, постоянно там находился. Пару раз ездил в Москву. Ни в какой Ливии я в принципе быть не мог, потому что про ЧВК первый раз слышу вообще. Я разнорабочий, сейчас работаю на стройке», — рассказал Дмитрий.

Кулаков Юрий Михайлович, еще один фигурант, назвал появление своей фамилии в докладе ложью и провокацией. Лето 2019 года он провел в Москве с друзьями. По его словам, он собирается проконсультироваться с юристом.

«Как я могу это прокомментировать? Это скорее всего окажется провокацией. Ложь и провокация. Я вообще-то в Москве был 2019 летом, отдыхал, в гости ездил. Не имею никакого отношения к ЧВК. А то, что доклад какой-то, это вообще нехорошо. ООН вообще *****сы, всякие делают провокации против России. Нормальных законопослушных граждан в чем-то обвиняют. Я вообще думаю, может, своему адвокату позвонить. Ну, не то, чтобы у меня есть свой адвокат, но знакомый, я могу проконсультироваться. Так можно любого человека оклеветать, у меня слов нет», — поделился Юрий Михайлович.

Еще один человек из списка, Киселев Александр Юрьевич рассказал нам, что совсем недавно к нему уже обращались непонятные журналисты, которые пытались получить у него комментарий по вопросу службы в ЧВК.

«На днях мне позвонили неизвестные люди, представились корреспондентами и начали задавать вопросы, якобы я прошлым летом в составе ЧВК находился в Ливии. На что я публично хочу заявить, что никогда за границей не бывал, и тем более ни к каким ЧВК отношения не имею. Прошу принять меры по поводу назойливых людей, которые распространяют непонятные фейки», — пожаловался нам мужчина.

Олег Волобуев, тоже был не в курсе того, что эксперты ООН причислили его к рядам «Вагнера».

«Я, Волобуев Олег Палыч, узнав о том, что оказывается я прошлым летом был на территории Ливии или Сирии, да еще в составе какой-то частной военной компании, хочу пояснить следующее, что, отслужив в армии и уволившись в 2010 году, вернулся в город Курск с острова Сахалин. И уже в течение 10 лет никуда я отсюда не выезжал и нигде не был. Так что привет вам от пенсионера, и то что вы там хотите сказать, что я куда-то ездил — посмотрите на меня, куда я могу ездить, мне и дома хорошо», — рассказал нам Олег Палыч.

Ермолаев Александр не удивился нашему вопросу. Ему всю прошлую осень названивали украинские журналисты. Пришлось даже номер мобильного менять. И конечно же ответ тот же, что и других: «Ни в каких ЧВК меня не было».

«Я, Ермолаев Александр Елизарович, в 2019 году, с 1 января по 31 декабря 19 года находился в России. За границу не выезжал и не вылетал. В данный момент работаю начальником отдела на своем предприятии».

Со следующим фигурантом доклада экспертов, Бокатиным Олегом Борисовичем, который в мае 2019 года уехал в Донецк, удалось связаться нашему зарубежному стрингеру.

«Я в дороге, в пути на грузовике. Мне очень интересно посмотреть в интернете, кто же я там такой и при чем тут эксперты ООН. Мне непонятно, что за причина? Ливия, Африка, малярия, эбола. Не был я там. Вы можете пояснить, зачем я понадобился ООН? Про ЧВК «Вагнер» я не знаю. Я служил только срочку. Это какое-то обвинение, или я прославлен? Я не знаю, что даже прокомментировать, не могу. Могу вам груз перевести куда-нибудь».

Нам удалось связаться с большей частью людей из списка доклада ООН. Но не все согласились на интервью с прессой, как мужчины, чьи комментарии мы привели выше. Однако, подтвердили, что все время находились в России. Про некоторых мы смогли разузнать, где они находились, когда по утверждению Проекта, Досье и экспертов были в Ливии.

Например, Иванов Владимир Владимирович, рассказал нам, что большую часть лета провел в Санкт-Петербурге и Самаре в рабочих командировках. Выехал туда 24 апреля, а уже только в августе. Работы было много.

Кайдов Сергей Юрьевич находился в Москве, а Ступницкий Александр Александрович — в Смоленске.

Танатаров Руслан Ряжатович заявил, что не выезжал за пределы России в 2019 году, все время тоже проводил в Москве. Саматов Марат Мансурович, Шаринский Денис Александрович, Лаферов Александр Иванович, Меркулов Алексей Сергеевич большую часть года провели в Перми, Ростове, Курске и Самарканде соответственно.

Еще один человек из списка, Демиденок Юрий Владимирович, вообще появился там по случайности. Он не фигурирует на «Миротворце» и был добавлен экспертами по неясным причинам. Юрий работает водителем в одном из городов Краснодарского края и прислал в редакцию видео своей реакции на доклад.

«Я, Демиденок Юрий Владимирович. ООН выложили мои данные, что я якобы был в Ливии в прошлом году летом. Я никогда там не был, в Ливии, и за ЧВК «Вагнер» услышал первый раз. Я работаю водителем на Танае, живу в Горячем Ключе», — рассказал мужчина.

Получается, что при подготовке параграфа 30 Панель воспользовалась данными, сфабрикованными украинскими спецслужбам, без всяких проверок. Отметим, что украинские спецслужбы уже фигурируют в разоблачении данного доклада. На Украине собран БПЛА, который ПНС пытались выдать за Орлан-10. Более того, ООН стоит обратить внимание, что эксперты, готовившие доклад, взаимодействовали с порталом, нарушающим права человека и работающим в интересах террористов запрещенного в РФ «Исламского Государства»1.

Следующим фейком в данном параграфе являются подробности о работе снайперов со ссылкой на The New York Times. По версии американских журналистов, снайперы пользовались «экспансивными патронами», не оставляющими выходного отверстия. Этот вброс развеял эксперт патологоанатом Александр Эдигер.

«Использование в снайперских винтовках экспансивных пуль — чудовищная фигня. Причина очень простая. В снайперском оружии принципиальный момент — это центр тяжести. Экспансивная пуля предполагает достаточно тяжелые расчеты для того, чтобы ее сделать, чтобы сохранить центр тяжести и пробивную способность», — рассказал Эдигер.

ПАРАГРАФ 36

Параграф 36. 6 января 2020 открытые источники сообщали об обвинениях, что сотрудники двух русских ЧВК (Moran Security Group и Schit Security Group) развернулись в Бенгази воздушным путем из Москвы через Латика (см таблица 2 параграф 18). Панель расследует данное обвинение.

В параграфе 36 источником служит издание The Libya Observer, основанное в Триполи в 2014 году и занимающее четкую про-ПНС позицию. Хафтар по версии этой газеты – «агрессор».





В свою очередь, The Libya Observer ссылается на газету The New Arab, более известную как «Аль-Араби аль-Джадид». Это британская арабоязычная газета, которая называет Хафтара «мошенником».

Оба этих издания оказывают информационную поддержку ПНС, а потому не могут считаться непредвзятым источником.

Содействуя расследованию Панели экспертов ООН, приводим данные с сайта Moran Security Group. Организация предоставляет широкий спектр услуг по обеспечению безопасности на суше и на море. Но если обратиться к галерее на сайте с представленным опытом работы, то можно обнаружить, что основная квалификация Moran сосредоточена на морских операциях.

Страны, в которых Moran осуществляла свою деятельность, также перечислены на сайте. Легко заметить, что Ливии среди них нет.

Все публикации о ЧВК «Щит» связаны с «Новой Газетой», на чьей единственной статье они и основаны. Данный таблоид известен созданием вбросов о ЧВК в интересах западных спецслужб. Так, один из сотрудников «Новой» сотрудничал с террористами, обмениваясь с ними информацией для создания фейков. «Новая» также заявила, что историк, сапер и публицист Олег Валецкий работает в ЧВК «Вагнер». Последний все опроверг, уточнив, что он работал в «РСБ-Групп» и «Разум Демайнинг».

Подавляющая часть вбросов «Новой газеты» о ЧВК «Вагнера» принадлежит авторству бывшего сотрудника издания «Фонтанка.ру» Денису Короткову, который подозревается в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство».

Так, 10 сентября 2017 года Telegram-канал Directorate 4 опубликовал снимок тела ликвидированного проправительственными силами в районе города Дейр-эз-Зор боевика ИГИЛ. Рядом с телом были обнаружены распечатки материалов Дениса Короткова по «группе Вагнера», опубликованные на сайте «Фонтанка.ру». Сами материалы были распечатаны на официальных бланках «Исламского государства». Кроме этого, на одном из листов был записан личный номер Дениса Короткова.

5 февраля 2018 года Денис Коротков опубликовал материал «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику», в котором рассказал, как получить личные данные российских военнослужащих с помощью дефекта сайта МО РФ на примере погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

Данной информацией могли воспользоваться сторонники ИГИЛ, действующие на территории России. 8 октября 2018 года газета «Коммерсант» опубликовала материал о том, что ФСБ раскрыла в Уфе «спящую ячейку» террористической организации, которая готовила два теракта и нападения на семьи российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Сирии. Таким образом радикальные исламисты рассчитывали остановить операцию ВКС РФ против боевиков ИГИЛ.

Связь Дениса Короткова с ИГИЛ Федеральному агентству новостей подтвердил бывший боевик «Исламского государства» Хасанов Шерзод Музафарович. Он рассказал, что обменивался с Коротковым информацией о действиях русских в Сирии с помощью средств связи, которые были предоставлены боевикам ИГИЛ США. В настоящее время по факту сотрудничества журналиста «Новой газеты» с «Исламским государством» проводится следственная проверка.

Учитывая вышеизложенное, нет никаких оснований считать достоверной публикацию Дениса Короткова о ЧВК «Щит», на информацию которой ссылается Панель экспертов ООН.

В данной статье сам факт существования ЧВК «Щит» излагается на основании общения журналистов «Новой» с анонимами. Не приводится никаких доказательств. Комментарии, которые брались журналистами Новой Газеты, у лиц, которых они сами же связывали со «Щитом», опровергали существование ЧВК «Щит» как таковой. Кроме статьи «Новой» и материалов со ссылками на неё в других изданиях, более достоверных упоминаний «Щита» нет.

ПАРАГРАФ 47

Параграф 47. 17 октября 2019 вышеуказанный источник информации был поддержан сообщениями в социальных сетях о том, что 8 высоко проходимых машин и 2 бронированные машины, везущие сотрудников российских ЧВК, были замечены уходящими из зоны операций Триполи и двигались на восток в сторону Бенгази.

Параграф 47 очередной пример сфальсифицированной информации, в приведенном источнике не указано никаких подтверждающих данных, нет фотографий. Это обычный пост в социальной сети Twitter. Из анализа источника можно заключить, что это про-ПНС ресурс.

ПАРАГРАФ 49

Параграф 49. Таблица 5 подытоживает сообщения о боевых потерях «русских» сотрудников ЧВК, указанных на данный день в открытых СМИ.

Обратим внимание, что Libya Observer сообщает о потерях от 9 сентября, это снова противоречит данным о прибытии ЧВК в остальной части доклада, где указывалось, что они прибыли 12 сентября. Кроме того, издание сообщает, что эти данные взяты из про-ПНС источников, которые добавляют, что русские и украинцы прибыли совместно на территорию Ливии. Наверное, они не совсем знакомы с некоторым политическим контекстом и не понимают, что это просто невозможно. Но и в более поздней статье Libya Observer нет фактов или фото, только слова представителя сил ПНС.

Телеканал «Февраль» также ссылается на источник в ПНС и не приводит никаких иных подтверждающих данных. Кроме того, как мы писали в первой части расследования, телеканал носит ярко про-турецкий и про-ПНС характер. Он один из любимых источников Панели. В статьях IOL и Marsad не приводится никаких фактов и подтверждений, авторы вновь ссылаются на неназванный источник. Судить о достоверности данной информации исходя из вышеперечисленного – невозможно. Пресс-служба операции «Вулкан гнева» (силы ПНС) также не может являться авторитетным источником из-за своей заинтересованности, так как сотрудники ведомства работают на одну из сторон конфликта. Дополнительным аргументом служит то, что за все время конфликта не было представлено пленных с паспортом РФ.

ПАРАГРАФ 53

Параграф 53. 10 марта 2020 были сообщения о 117 убитых среди сирийских иностранных бойцов, работающих на поддержку сил Хафтара. На 30 марта 2020 общее число убитых среди сирийских иностранных бойцов достигло 156, но это включает и убитых среди сирийских иностранных бойцов со стороны ВС ПНС. Лишь останки 5 бойцов на данный момент были высланы домой к семьям в Сирию.

В параграфе 53 эксперты ООН выдают убитых сирийских наемников на стороне ПНС за убитых на стороне Халифы Хафтара. Они ссылаются на публикацию издания Aawasat от 10 марта 2020 года, где анализируются две тенденции: пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проникает в Идлиб, Халифа Хафтар налаживает политические связи с Дамаском. Как мы помним, властям Восточной Ливии удалось наладить дипломатическое сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой, результатом чего стало открытие 3 марта 2020 года посольства Ливии в Дамаске. Издание сообщает, что главнокомандующий ЛНА налаживает отношения с Сирией для выстраивания общей системы безопасности и противодействия терроризму. Далее эксперты ООН, говоря о «117 убитых среди сирийских иностранных бойцов, работающих на поддержку сил Хафтара», откровенно перевирают материалы статьи, где указывается, что Хафтар совместно с Дамаском и Москвой пытаются воспрепятствовать Турции по переброске сирийских боевиков в Ливии. По сообщениям Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), 117 из них уже погибли, сражаясь на стороне ПНС.

По данным SOHR, Турция начала массово перевозить боевиков из Идлиба в Триполи. В публикации SOHR от 30 марта, на которую ссылается Панель, Анкара «поставила» 4750 наемников для ПНС, еще 1900 проходят обучение на территории Турции, а 156 сирийцев погибли, воюя в рядах сил ПНС. Но не о каких «тоже», как в параграфе 53, речи не идет. Соответственно, даже косвенной привязки к России нет. Все сообщения SOHR говорят о переброске сирийских террористов в Ливию Турцией.

Например, сообщение от 11 апреля 2020 года об отправке Турцией еще 300 наемников из числа группировок «Дивизия Султан Мурад», «Сукур аш-Шималь» и «Фейлак аш-Шам». К 21 апреля вербовка Турцией боевиков доходит до 11 000. Информацию по отправке Турцией сирийских наемников для подкрепления сил ПНС подтверждает и американская журналистка Линдси Снелл как раз 10 марта. В дополнение она сообщает о том, что Турция в ряды наемников набирает и детей от 14 лет.

Стоит отметить, что ни о каких ЧВК «Вагнер» в приведенных Панелью ссылках не идет и речи, даже намека. Это пример очередной манипуляции и публикации фейков.

ИТОГ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

Группа журналистов закончила проводить детальный разбор всех параграфов доклада экспертов ООН. И детальный анализ показал, что ни один из 53 пунктов документа не содержит в себе фактов или подтвержденных данных.

В каждом втором параграфе видны следы намеренной фальсификации информации и подлога. Остальные просто содержат непроверенные факты.

Панель экспертов приводит в качестве свидетельств присутствия российских ЧВК в Ливии пропагандистские заявления Правительства национального согласия, не содержащие доказательств публикации в СМИ и социальных сетях, разоблаченные фейки и фальсификации центра «Досье». Законную деятельность отдельных частных организаций в докладе выдают за незаконную, разбавляя факты ложью.

Исходя из анализа, редакция ФАН делает вывод, что:

— на протяжении нескольких лет фейки о ЧВК «Вагнер» в Ливии публиковались с конечной целью объединить их в доклад для ООН;

— вся кампания направлена на дискредитацию России и ее мирных инициатив;

— Панель экспертов намеренно вводит ООН в заблуждение касательно участия России в ливийском урегулировании.

Даже если предположить, что авторы документа не проверяли сведения, которые им предоставляли «конфиденциальные источники», сложно поверить в их непричастность к пропагандистской кампании. Это следует, в частности, из параграфа 53, где эксперты самостоятельно искажают данные в материале Aawasat.

Мы уверены, что этот документ является тщательно спланированной фальшивкой. Причем качество этой фальшивки оставляет желать лучшего и создается впечатление, что эксперты, составляющие его, держат членов ООН и общественность за дураков, в надежде, что все будут изучать этот доклад, не вдаваясь в подробности.

«Отдел Разоблачений» считает, что после публикации данного доклада должно начаться расследование ООН о том, как их экспертов завербовали для использования в политических целях. Виновные в появлении данной фальсификации должны быть наказаны. Иначе доверие к Организации Объединенных Наций и их докладам встанет под большим вопросом.

1 Организация запрещена на территории РФ.