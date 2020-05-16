Муцениеце заявила, что подала на развод с Прилучным

Москва, 16 мая. Актриса Агата Муцениеце официально заявила, что подала документы на развод с супругом Павлом Прилучным. Об этом звезда сказала во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте, который она провела вместе с коллегой Анной Банщиковой.

«Я развожусь! Ничего там такого у нас нет кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так как хотелось», — призналась Муцениеце отметив, что их отношения с прилучным всегда были «итальянские».

Информацию о разводе актеров также подтверждают материалы дела, опубликованные на сайте Головинского районного суда.

Стоит отметить, что актриса грозилась супругу разводом на протяжении последних нескольких лет. Все это время она хотела сохранить семью ради двух детей, однако в настоящее время она даже отказывается называть имя своего мужа. Кроме того, Муцениеце запустила свое шоу на YouTube, в котором она общается с разведенными подругами.

Напомним, в начале мая Муцениеце попросила перевести на ее счет якобы «заработанные» ею на разводе с Павлом Прилучным миллионы. По ее словам, в Сети можно найти много информации о том, как она «разбогатела» после громкого разрыва отношений, однако на деле указанных сумм у нее нет.

В настоящее время Муцениеце и Прилучный живут вместе. Совместное проживание привело к скандалу — актриса заявила, что супруг, напившись, избил ее и прогнал из дома вместе с детьми. Прилучный этот поступок не признал.