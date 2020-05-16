СК РФ будет возбуждать уголовные дела за невыплату надбавок медикам

Москва, 16 мая. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в борьбе против COVID-19.

«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований», — говорится в сообщении пресс-служба СК РФ.

Глава ведомства также отметил необходимость дать правовую оценку всех нарушений в указанной сфере.

В СК РФ уточнили, что в некоторых регионах после появления в СМИ материалов уже проводятся проверки по факту невыплаты медикам «президентских» доплат. В частности, следователи разбираются с проблемами в Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях.

Следователи установят размеры задолжностей, а также обстоятельства, из-за которых подобные задержки выплат произошли.

В России на фоне пандемии COVID-19 выплачиваются стимулирующие выплаты всем медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Все органы здравоохранения и медучреждения были нацелены президентом на выплату этих средств до 15 мая.

Врачи скорой помощи за работу в апреле–июне получат дополнительно 50 тыс. рублей ежемесячно. Водителям машин скорой, среднему и младшему медперсоналу, а также приравненным к ним военнослужащим доплатят по 25 тыс. рублей в месяц. Медики, работающие в стационарах, получат надбавку в размере 80 тыс. рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу, военнослужащим и приравненным к ним лицам полагается 50 тыс. рублей ежемесячно. Младшему персоналу, включая военнослужащих с аналогичными функциями, выплатят по 25 тыс. рублей.