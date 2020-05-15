Эксперты оценили будущее «Северного потока — 2» после решения Германии

Москва, 15 мая. Российские экономисты дали прогнозы по развитию «Северного потока — 2» после того, как Германия отказала проекту в освобождении от действия правил Газовой директивы Евросоюза.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало в освобождении «Северного потока — 2» от правил газовой директивы Евросоюза. Причиной данного решения стало то, что газопровод не был введен в эксплуатацию до 23 мая 2020 года, что являлось условием выведения «Северного потока — 2» из-под ограничительных правил.

Согласно директиве, у «Северного потока — 2» должен быть независимый от «Газпрома» оператор. При этом независимые европейские поставщики должны иметь доступ к 50% мощности российского газопровода.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с «МК» выразил мнение, что «Газпрому» нужно будет сформировать оператора по поставкам российского газа в Европу.

Данный сценарий эксперт назвал неудобным для России, однако он позволит избавиться от преследования в европейских судах.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач обращает внимание, что большинство стран ЕС до сих пор не внесли «антигазпромовские» поправки в свои законодательства, а значит есть возможность оспорить поправки в суде.

Для решения проблемы аналитик «Финам» Алексей Калачев предлагает «Газпрому» открыть доступ к «СП-2» другим российским компаниям, которые и обеспечат вторые 50% заполнения газопровода. Таким образом, формально требования директивы будут выполнены.

В компании-операторе Nord Stream 2 AG в пятницу заявили, что решение BNA не помешает завершению проекта. В самом BNA отметили, что их решение может быть обжаловано через суд. Для этого Nord Stream 2 должна подать жалобу в течение месяца с момента представления решения Федерального сетевого агентства.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса. Категорически против проекта выступают США, Украина и отдельные страны ЕС.