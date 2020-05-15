Сенатор Морозов призвал жестко ответить Киеву за санкции против музеев и вузов РФ

Москва, 15 мая. Россия должна ответить жестко и ассиметрично на действия Украины, которая ввела ряд санкций против российских вузов и музеев. Соответствующее мнение высказал сенатор от Татарстана Олег Морозов.

По мнению члена Совета Федерации, своими действиями Киев попытался отомстить за историческую правду. Потому ответные действия должны быть соответствующие, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому страна ввела ряд ограничений в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционный список попали, в частности, Русское географическое общество, Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, МГУ им. Ломоносова, Тульский государственный педуниверситет, Институт востоковедения РАН и другие учреждения науки и культуры.

Кроме того, в четверг Зеленский привел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении ряда российских сайтов, а также физических и юридических лиц. Решение СНБО Украины о расширении санкционного списка против 1228 физических и 468 юридических лиц 15 мая 2017 года утвердил действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко.