В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза

Москва, 15 мая. Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских музеев, а также научных и образовательных учреждений. Санкции предполагают приостановку научного сотрудничества и прекращение культурных и спортивных контактов.

В пресс-службе МГУ отметили, что санкции Киева не повлияют на работу вуза и обучение украинских студентов.

«Практически никак не скажутся санкции. Студентов мы продолжим обучать. На абитуриентах тоже не скажется, если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно правилам приема в МГУ», — говорится в сообщении.

Напомним, 2014 году США, страны Евросоюза и Украина ввели против России санкции из-за присоединения Крыма. Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.