Ведущая «Орла и решки. Шопинг» излечилась от коронавируса

Москва, 15 мая. Ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова сообщила своим поклонникам в Instagram, что излечилась от COVID-19, это подтвердил отрицательный тест.

«Друзья, на днях я сдавала очередной текст на COVID-19 и наконец пришел отрицательный результат», — сообщила телеведущая, добавив, что ждет результаты повторного теста.

По ее словам, симптомы заболевания продержались девять дней.

«Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон). КТ легких чистое», — уточнила Ивакова.

При этом она добавила, что ее возлюбленный Никита Ефремов не заразился COVID-19. Телеведущая поблагодарила не только своих поклонников за поддержку, но и свой иммунитет, отметив, что здоровый образ жизни ей очень помог.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в прошлом году. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. В странах, где были зафиксированы вспышки заболевания, приняли ряд ограничительных мер. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире.

По данным на 15 мая, в России выявлено 262 843 заболевших COVID-19, скончались 2 418 пациентов, вылечились 58 226 человек, передавал RT.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило специальный материал об известных людях, у которых была выявлена или заподозрена коронавирусная инфекция.