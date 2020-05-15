Минэкономразвития обсудило с субъектами Северного Кавказа будущее региона

Москва, 15 мая. Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич провел совещание с главами субъектов Северного Кавказа. На встрече поднимались вопросы, связанные с внедрением системных подходов по развитию макрорегиона и раскрытию его потенциала. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что основной акцент во время совещания был сделан на создание оптимальной модели стимулирования инвестдеятельности. В частности Бабич отметил, что на данный момент завершается передача полномочий от Минкавказа России в Минэкономразвития, потому сейчас важно синхронизовать действия местных и федеральных властей. Кроме того, по поручению зампреда Юрия Трутнева министерство работает над улучшением госполитики на Северном Кавказе.

«Эта работа должна проводиться совместно с руководством субъектов Северного Кавказа. Оценка работы госпрограммы и предложения от регионов должны лечь в основу ключевых задач Минэкономразвития по развитию Северного Кавказа», — отметил Бабич.

Он также заявил, что этап трансформации в регионе должен быть синхронизирован со сроками формирования бюджета на три предстоящих года.

Напомним, ранее стало известно, что иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством экономического развития РФ для привлечения зарубежных инвесторов.

Новые нормы могут вступить в силу уже летом следующего года. Специалисты поддерживают инициативу Минэкономразвития, подчеркивая, что данный принцип успешно реализуется во многих европейских государствах.