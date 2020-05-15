Трамп рассказал о создании в США «супер-пупер-ракеты»

Вашингтон, 15 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты работают над созданием «супер-пупер-ракеты».

«Мы создаем «супер-пупер» ракету, которая в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас. Будущее за космической сферой — как с точки зрения обороны, так и с точки зрения нападения», — заявил он.

Ранее Минобороны США сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. В Пентагоне утверждают, что новая ракета способна развивать скорость, которая в пять раз превышает скорость звука.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия вынуждена развивать собственное вооружение, способное преодолевать любые системы противоракетной обороны. При этом глава государства отмечал, что истинная цель систем противоракетной обороны США — нейтрализовать ядерный потенциал России. По словам, Путина дальнейшее расширение системы ПРО несет существенный ущерб мировой стабильности и глобальной безопасности.

Глава государства также отмечал, что западные страны продолжают утверждать, что американская система ПРО якобы не направлена против России, а ее развертывание преследует нейтрализацию других угроз. Однако даже после урегулирования иранской ядерной программы система продолжает совершенствоваться.