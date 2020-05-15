Путин дал новые поручения по борьбе с COVID-19 в России

Москва, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.

В частности, правительство РФ должно будет до 1 июня внести изменения в законы о спецдоплатах медикам и повышении пособия по уходу за первым ребенком.

С 15 апреля по 15 июля специальные федеральные доплаты к зарплате должны быть выплачены за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания.

Врачам полагается доплата в 40 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными COVID-19 — 60 тыс. рублей за смену. Среднему медицинскому персоналу, социальным и педработникам, административному персоналу — 25 тыс. рублей за смену, при работе с COVID-19 — 35 тыс. рублей за смену; младшему медперсоналу — 15 тыс. рублей (20 тыс. рублей) за смену; техперсоналу — 10 тыс. рублей (15 тыс. рублей) за смену.

Также речь идет о повышении минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля и об однократной выплате 10 тыс. рублей всем семьям с детьми возрастом от 3 до 16 лет.

Правительству до 1 июня также следует обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал 2020 года налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Отмечается, что распоряжение касается индивидуальных предпринимателей (ИП), наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, налогоплательщиков, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным НКО.

Кабмину и региональным властям поручено вести мониторинг работы домов престарелых, проследить за выплатами доплат к зарплате работникам, задействованным в борьбе против COVID-19, наращивать объемы тестирования населения на наличие коронавируса, контролировать поэтапное снятие ограничений и следить за соблюдение режима самоизоляции россиян старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

О состоянии дел главы регионов представят доклад президенту 20 мая.

До 15 июня членам правительства и главам регионов поручено обеспечить докапитализацию в объеме не менее 12 млрд рублей микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования с государственным участием. Это даст возможность повысить в текущем году доступность заемных средств для малого и среднего бизнеса.

Региональным властям поручено обеспечить условия для восстановления работы в регионах предприятий базовых отраслей с соблюдением эпидемиологических норм.

Рабочей группе Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам при участии «Народного фронта» поручено проанализировать эффективность каждого пункта плана поддержки россиян и регионов во время пандемии. Доклад президенту необходимо будет представить 15 июня, а после этого отчитываться постоянно.

До 25 мая правительству также предстоит рассмотреть возможность дополнительной финансовой помощи регионам. Ответственным назначен премьер-министр РФ Владимир Мишустин.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в прошлом году. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. В странах, где были зафиксированы вспышки заболевания, приняли ряд ограничительных мер. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире.

По данным на 15 мая, в России выявлено 262 843 заболевших COVID-19, скончались 2 418 пациентов, вылечились 58 226 человек.