حصاد أخبار ليبيا في 15 مايو/أيار: الناتو يعلن دعم «الإخوان المسلمين» في ليبيا والإعلام الإيطالي يشيد بفيلم «شوغالي»

ليبيا. أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عن دعمه لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي، التي يحتجز مقاتلوها مواطنين روس بشكل غير قانوني منذ عام كامل. في الوقت ذاته، قيم الصحفيون الإيطاليون الفيلم الروسي شوغالي تقييما إيجابيا، والذي يتحدث عن مصير علماء الاجتماع الروس في ليبيا

وسائل الإعلام الإيطالية تشيد بفيلم «شوغالي» الذي يتحدث عن الروس الذين اختطفوا في ليبيا

الفيلم الروسي «شوغالي»، الذي يعرض القصة الحقيقية للمواطنين الروس: عالم الاجتماع مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان الذي تم اختطافهم من قبل متشددين تابعين لما يسمى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وعبر الصحفيين الإيطاليين عن تقديرهم الكبير للفيلم. ونشر موقع «Il Primato Nazionale» مقالا حول الفيلم بعنوان »شوغالي في قلب ليبيا التي مزقتها الحرب: فيلم روسي عالي الجودة».

خبراء في تقريرهم للأمم المتحدة يستندون إلى بيان باشاغا الصوتي حول شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة

أعد فريق خبراء من الأمم المتحدة تقريرا عن وجود الشركات العسكرية الروسية الخاصة في ليبيا. وقالت وكالة الأنباء الفيدرالية في تحقيقها إن التقرير يستند إلى بيانات غير موثقة ومزيفة وتفتقر إلى المصداقية

ونشرت وكالة الأنباء الفيدرالية جزء ثاني من التحقيق في تقرير الأمم المتحدة، حيث حللت 17 نقطة أخرى. لم يثبت أي منهم وجود شركة «فاغنر» العسكرية الخاصة.

استخدمت الأمم المتحدة التقرير الذي أعده وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، في نوفمبر 2019. ويدعي الأخير فيه أنه تم رصد «مرتزقة» من روسيا في ليبيا في منطقتي وادي الرابية واسبيعة في أيلول/سبتمبر. لم يتم تأكيد هذا البيان، ولم يتم تقديم أي دليل.

الناتو يعلن دعم «الإخوان المسلمين» في ليبيا

أكد الناتو بشكل علني ​​دعمه لحكومة «الإخوان المسلمين» في ليبيا. رئيس الناتو ينس ستولنبرغ تعرض لانتقادات بسبب بيانه، الذي رفض فيه وضع فايز السراج وخليف حفتر على نفس المستوى، لأن حكومة السراج معترف بها من قبل الأمم المتحدة. لذلك سيتم تقديم الدعم لنظام حكومة السراج فقط.

وبهذا الشكل، عبر حلف الناتو علنا عن دعمه لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي، التي ينتمي موظفوها إلى منظمات إرهابية مختلفة، بما في ذلك «الإخوان المسلمون» ، وتنظيم «داعش»، وتنظيم "القاعدة" الإرهابيين.

إرهابيو حكومة الوفاق يطلقون النار من مناطق سكنية بالمدفعية بطرابلس في شهر رمضان

تحدث مدنيون في العاصمة الليبية عن قصف قامت به الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة لزعيم حكومة الوفاق فايز السراج باتجاه مواقع الجيش الوطني الليبي في عدة اتجاهات جنوب طرابلس

وفي الوقت نفسه، تباهى أحد قادة إرهابيي حكومة الوفاق، عبد المالك المدني، على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المدفعية الثقيلة للمسلحين تواصل قصف مواقع الجيش الليبي في منطقة الوشكة. وذكر أنه نتيجة لهذا القصف، سقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الوطني الليبي، ووقع حريق في أحد مستودعات الوقود