Петербургские медики начали получать выплаты за работу в период эпидемии

Санкт-Петербург, 15 мая. Восемь медицинских работников, которые заразились коронавирусом в ходе работы, получили по 300 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

«Выплаты по 300 тысяч рублей получили восемь медиков. Членам семьи одного медработника, умершего из-за заражения коронавирусом, выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, более 19 тысяч петербургских медиков, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, получили выплаты в соответствии с поручением президента. Общая сумма выплат составила более 486 миллионов рублей.