Путин распорядился списать налоги для малого бизнеса за II квартал из-за пандемии

Москва, 15 мая. Представителям малого бизнеса спишут налоги, подлежащие начислению за II квартал 2020 года. Соответствующее поручение, адресованное правительству РФ, в пятницу подписал лидер страны Владимир Путин.

В документе, опубликованном пресс-службой Кремля отмечается, что исключения касаются лишь подоходного налога.

«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам <…> и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.

Отмечается, что распоряжение касается индивидуальных предпринимателей (ИП), наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, налогоплательщиков, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным НКО.

Также поручение подразумевает предоставление ИП права на уменьшение суммы страховых взносов на величину одного минимального размера оплаты труда. Оговаривается предоставление компенсации физлицам, выплачивающим налог на профессиональный доход, прописывается возможность получения предприятиями и НКО кредитов на поддержку занятости со сроком погашения до 1 апреля 2021 года.