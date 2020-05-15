Путин поручил внести изменения в законы о доплатах медикам и пособии по уходу за ребенком

Москва, 15 мая. Кабмин РФ должен будет до 1 июня внести изменения в законы о спецдоплатах медикам и повышении пособия по уходу за первым ребенком. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин по итогам совещания, посвященного ситуации с коронавирусом в стране.

Ответственным за выполнение поручения национальный лидер назначил председателя правительства Михаила Мишустина.

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <…> осуществление за период с 15 апреля по 15 июля 2020 г. специальных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме», — говорится в поручении.

В соответствии с ним, врачам за двухнедельную смену будут перечислены 40 тысяч рублей, а в случае работы с коронавирусными пациентам – 60 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит 25 тысяч рублей за смену и 35 тысяч рублей при работе непосредственно с больными COVID-19.

Аналогично, пособия младшего медицинского персонала составят 15 и 20 тысяч рублей, а выплаты техническому персоналу – 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, в распоряжении говорится о повышении минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля. Это коснется лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.