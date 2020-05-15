В Hyundai назвали сроки выхода новых моделей в России

Москва, 15 мая. Южнокорейская компания Hyundai не изменит планы по выводу на российский рынок новых моделей из-за пандемии коронавируса, сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Калицев в беседе с «Известиями» уточнил, что уже осенью компания собирается представить две модели для российского рынка: полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra. Изначально продажи Palisade планировалось начать в ноябре, однако, по словам топ-менеджера, возможны задержки из-за сертификации.

На осень запланирована презентация двух моделей премиального суббренда Genesis: внедорожника GV80 и нового поколения седана G80.

Калицев озвучил также планы компании по повышению цен уже в текущем месяце. При этом он заверил, что оно будет незначительным.

В конце апреля аналитики консалтинговой компании PwC сообщали, что продажи легковых автомобилей в России в текущем году на фоне пандемии COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30%. В PwC добавили, что при отсутствии стресс-факторов падение российского авторынка составит 3,5% — до 1,57 млн машин. Однако такое развитие событий маловероятно.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля в ходе совещания по развитию автомобильной промышленности заявил, что необходимо обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям в текущих условиях на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передавал RT.