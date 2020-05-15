Путин поручил губернаторам выплатить надбавку медикам, лечащим больных с COVID-19

Москва, 15 мая. Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Согласно документу, главы субъектов Российской Федерации до 15 мая должны обеспечить выплату федеральной финансовой помощи медикам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что выплата будет начислена за апрель текущего года.

«Обеспечить выплату федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе, подписанным Путиным в пятницу.

Напомним, ранее Путин поручил правительству нарастить объем тестирования населения на наличие коронавируса. Доклад о проделанной работе необходимо представить президенту до 20 мая.