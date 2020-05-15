Путин поручил увеличить объем тестирования россиян на коронавирус

Москва, 15 мая. Президент России Владимир Путин поручил правительству нарастить объем тестирования населения на наличие коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить <…> наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений главы государства.

Доклад о проделанной работе необходимо представить президенту до 20 мая.

Российский лидер утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. Совещание прошло 11 мая.

Ранее в пятницу российский президент провел совещание по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19. Глава государства потребовал выплатить надбавки медикам, работающим с больными с коронавирусом, «в конкретные сроки» и за сам факт работы.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 мая, число заболевших коронавирусом в России составляет 262 843, за весь период пандемии выздоровели 58 226 человек, умерли 2418 человек.