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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по старому контракту

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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по старому контракту

Москва, 15 мая. Варшава отказалась продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию, действие которого прекращается 17 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться», — пояснил он.

Транзитный договор на прокачку газа через газопровод «Ямал — Европа» был заключен в начале 90-х. Соглашение регулирует поставки российского газа в страны Европы через территорию Польши. Ежегодные объемы поставок составляют около 33 миллиардов кубометров газа в год.

 

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