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Трамп заявил, что США разработают вакцину от коронавируса до конца года

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Трамп заявил, что США разработают вакцину от коронавируса до конца года

Вашингтон, 15 мая. Американский лидер Дональд Трамп надеется, что вакцину от нового типа коронавируса разработают до конца года. Об этом он рассказал в пятницу, выступая перед журналистами в Белом доме.

«Мы рассчитываем получить их (вакцину и лекарства. — Прим. ФАН) до конца года, может, раньше. У нас очень хорошо идут дела», — сказал президент Соединенных Штатов.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны, сообщил «Взгляд». На сегодняшний день наибольшее число выявленных случаев заражения коронавирусом в США. Согласно последним данным, на территории Штатов было выявлено почти 1,5 млн человек, у кого был диагностирован коронавирус. Также Соединенные Штаты остаются лидерами по числу летальных исходов — более 87 тысяч.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной инфекции. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса (SARS-CoV-2). В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 4,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 300 тысяч человек, указал Infox.ru.

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