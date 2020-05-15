Экс-советник Буша-младшего заявил, что США и РФ стоит продлить СНВ-3

Вашингтон, 15 мая. США и России стоит продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, поскольку после этого Китай сам станет участником беседы. Такое мнение высказал бывший советник Джорджа Буша-младшего Томас Грэм во время онлайн-семинара ВШЭ.

По мнению Грэма, Россия и США в настоящее время более ответственны за то, чтобы продолжить сотрудничество в данной сфере. Он также отметил, что во время обсуждения дальнейших вопросов стратегической стабильности, Китай будет становиться центральным элементом. Поэтому предполагается, что он будет приглашен к дискуссии.

«Я полагаю, что предпочтительно продлить новый договор СНВ на пять лет, а затем начать серьезный диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, который нам необходим, какой бы ни была новая концепция. Двусторонний поначалу процесс между Штатами и Россией со временем следует превратить в многосторонний, где могут присутствовать Китай, Франция и Великобритания», — цитирует Томаса Грэма РИА Новости.

Ранее США сообщали, что думают о продлении договора СНВ-3, действие которого заканчивается в 2021 году. Однако они намерены расширить его на новые вооружения, а также включить в него Китай. Пекин же в свою очередь заявил, что не заинтересован в подобных переговорах.

После выхода Соединенных Штатов по собственной инициативе из договора с Россией по противоракетной обороне и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 остается единственным стратегическим документом в этой сфере между двумя странами.

Напомним, российский сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что решение о продлении договора станет «проверкой» для президента США Дональда Трампа.