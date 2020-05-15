Актер Стебунов рассказал о перенесенной операции на легком

Москва, 15 мая. Российский актер Иван Стебунов рассказал, что осенью прошлого года пережил хирургическое вмешательство. По его словам, ему делали операцию на легком.

Поклонники программы «Танцы со звездами» заметили, что Стебунова мучает сильная отдышка после каждого выступления. Артист назвал причину этого состояния.

По словам Стебунова, у него была киста, которая проросла в бронхи. Осенью прошлого года, добавил 38-летний актер, он перенес операцию.

«Мне диагностировали пневмоторакс правого легкого, это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Спасибо хирургам Склифа. 9 октября они удачно провели операцию, и вот теперь я танцую», — сказал знаменитый актер в беседе с изданием «СтарХит».

Телезвезда сообщил, что период восстановления занял у него много времени. Более того, после операции врачи запретили ему выполнять сильные нагрузку, погружаться в воду и полгода летать на самолетах.

Сейчас артист чувствует себя прекрасно и активно готовится к полуфиналу проекта «Танцы со звездами». Он признался, что рад заниматься любимым делом, ведь танцы приносят ему колоссальное удовольствие.