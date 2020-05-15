Глава ВОЗ призвал срочно изучить связь воспалительного синдрома у детей с коронавирусом

Женева, 15 мая. Воспалительный синдром, который зафиксирован у детей в Европе и Северной Америке, требует пристального внимания со стороны мирового сообщества. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, у детей фиксируется мультисистемное воспаление, которое похоже на заболевание Кавасаки и синдром токсического шока. Глава ВОЗ предположил, что данный синдром может быть связан с коронавирусом.

«Критически важно срочно и аккуратно определить этот клинический синдром, чтобы понять его причины и описать лечение», — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Ранее стало известно, что в США массово фиксируются случаи синдрома системного воспалительного ответа у детей, который может быть связан с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 4,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 300 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.