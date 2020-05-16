«Витаминные отряды» волонтеров снабжают пожилых людей полезными продуктами

Международная благотворительная акция «Эстафета иммунитета» охватила несколько городов России и Азербайджана. Организатором выступил фонд «Русь Великая» при поддержке портала «МЫВМЕСТЕ». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Фонд «Русь Великая» запустил проект помощи пенсионерам 65+ и ветеранам. Главной целью акции стала поддержка здоровья пенсионеров. В период пандемии особенно важно обеспечивать пожилых людей не просто продуктами первой необходимости, но и полезной едой, поддерживающей иммунитет. Волонтеры закупают и разносят наборы продуктов, включающие в себя фрукты, овощи, орехи, мед и многое другое.

По словам вице-президента фонда Анастасии Лебедевой, помощь людям, живущим рядом с тобой, — часть концепции «нового патриотизма».

«Страну накрыла пандемия, и мы решили, что не можем остаться в стороне, поняли, что в этой ситуации больше всего страдают пожилые люди, для которых покупка продуктов не первой необходимости очень накладна. Я знаю по своей бабушке: она до сих пор экономит на фруктах и овощах. Важна и моральная поддержка, когда человек сидит дома, не выходит, он нуждается в заботе, хоть и не просит о ней. Создание такого общероссийского и международного проекта — это проявление человечности, заботы о близких. То, что мы считаем частью патриотизма нового формата», — рассказала ФАН Анастасия.

Акция «Эстафета иммунитета» начиналась с личных вложений волонтеров, затем к ней стали присоединяться люди, обладающие определенными ресурсами. Проект поддержали волонтеры «Народного контроля Елены Николаевой» и «Союза православных женщин». Представители массмедиа тоже не остались в стороне: свой вклад внесли актриса Марина Ермошкина, телеведущий Тимур Соловьев и балерина Анастасия Волочкова. На данный момент сотни волонтеров по всей стране помогают ветеранам и пенсионерам поддерживать здоровье.

«Эстафета иммунитета» зародилась в Москве, а потом всего за две недели распространилась на всю Россию и соседние страны. Участие приняли такие российские города, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тула, Казань, Новосибирск и многие другие. Акция дошла до Азербайджана и Казахстана, подключились многие организации: в одном Азербайджане акцию поддержали 22 НКО. Сейчас «Эстафету» планируют передать в Тюмень и Владивосток.

Нуждающихся в помощи пенсионеров ищут, сотрудничая с другими фондами, имеющими опыт и опеку над социально не защищенными гражданами. Также «Русь Великая» взаимодействует с региональными властями, которые предоставляют соответствующие списки нуждающихся, но этими списками волонтеры не ограничиваются.

«Если в соседнем подъезде живет одинокая бабушка, можно пойти и собрать ей пакет с продуктами — это забота, это важно», — считает собеседница ФАН.

«Эстафета иммунитета» уже достигла внушительных результатов в помощи пенсионерам, но члены фонда не собираются на этом останавливаться. Анастасия Лебедева видит перспективы для продолжения поддержки одиноких пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны.