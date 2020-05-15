Вассерман объяснил, что в реальности видели американские пилоты вместо НЛО

Журналисты в Соединенных Штатах в отличие от их российских коллег все никак не могут понять, что на спекуляциях на теме инопланетных летательных аппаратов сделать успешной карьеры нельзя. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал статью New York Times, в которой были обнародованы отчеты американских военных о встречах с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые произошли с 27 июня 2013-го по 13 февраля 2019 года. Всего таких встреч было 8, и в некоторых из них НЛО замечали «в опасной близости» от пилотов.

«Насколько я знаю, сейчас на современных боевых самолетах широко применяются средства наблюдения за окружающим пространством в различных радио и инфракрасных диапазонах с последующим преобразованием получаемых сигналов в объекты на экране, — заявил Вассерман. — Это что-то типа известных всем по кинофильмам «засветок», но с более сложным оборудованием для анализа и преобразования сигналов».

Чем «умнее» устроено оборудование, тем больше оно усиливает помехи, добавил интеллектуал. Причем в той же мере, что и полезные сигналы, для улавливания которых оно, собственно, и делалось. Учитывая же, что крупнейшие американские разработчики программного обеспечения заказывают большое количество своих комплектующих в Индии (а профессионалы, по словам эксперта, уже давно высказываются об индийском «софте» нецензурной бранью), то велика вероятность того, что новое поколение боевых самолетов США обладает большим количеством «новейших индийских программных глюков».

«Ну, а вообще, я еще полвека назад говорил о том, что неопознанные летающие объекты всегда были и всегда будут, — напомнил собеседник ФАН. — И все потому, что далеко не каждый способен опознать то, что он видит на небе. Знаете, какое самое распространенное НЛО в мегаполисах? Планета Венера».

Однако не только американцы любят интерпретировать непонятные им вещи на небесном своде как предмет внеземной цивилизации, по словам Вассермана, у нас тоже достаточно обширная история «общения» с НЛО.