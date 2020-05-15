Глава Шотландии показала стилисту результат самостоятельной стрижки на самоизоляции

Эдинбург, 15 мая. Первый министр Шотландии Никола Стерджен сумела сама себя постричь и затем окрасить волосы в условиях изоляции. Об этом рассказала ее личный стилист Джули Макгуир, которая контролировала проведение процедуры.

Во избежание контакта парикмахер оставила ножницы, краску для волос и другие необходимые принадлежности на пороге своего дома, где их и забрала Стерджен.

Глава Шотландии решилась сделать прическу под присмотром мастера, созвонившись с ним по видеосвязи. Макгуир проконсультировала политика, как убирать излишний объем волос и правильно профилировать челку.

После этого Стерджен приступила к окрашиванию волос, решив преобразить их в более темный оттенок. Стилист порекомендовала нужные пропорции красителей.

«Я в шутку предложила Стерджен оставить себе парикмахерские ножницы, чтобы в любой момент она могла снова себя подстричь, но она сказала: «О нет, только не это», — отметила Макгуин.

Ранее стилист Сара Уильямс выпустила книгу о гардеробе королевы Испании Летиции. Книгу «Раскрась корону» она подготовила, чтобы люди смогли развлечься в условиях самоизоляции. В ней содержатся не только разные образы монаршей особы, но и раскраски, которые позволяет каждому почувствовать себя модельером, перелает телеканал «360».