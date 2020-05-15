Число больных коронавирусом в мире превысило отметку в 4,5 млн

Вашингтон, 15 мая. Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире увеличилось до 4,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные американским университетом Хопкинса.

Согласно интерактивной карте, по состоянию на 21.00 по Москве в мире заражено 4 500 476 человека. При этом, от коронавируса скончались 304 835 человека, вылечиться удалось 1 618 361.

В данный момент в рейтинге стран по числу инфицированных лидером являются США.Там COVID-19 больны 1 миллион 427 тысяч граждан. В десяток стран по количеству зараженных также входит Бразилия, Франция, Германия, Турция. Список замыкает Иран, где выявлено более 116 тысяч инфицированных.

Пандемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось, поразив большинство стран мира.

Напомним, ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что противомалярийный препарат «Мефлохин» может полностью подавить коронавирус через 48 часов с момента инфицирования. Препарат показал такую способность по итогам доклинических исследований.