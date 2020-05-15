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Канделаки раскритиковала Тарасова за его откровения о жизни с Бузовой

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Канделаки раскритиковала Тарасова за его откровения о жизни с Бузовой

Москва, 15 мая. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки выступила с критикой в адрес футболиста Дмитрия Тарасова после его откровений о совместной жизни и расставании с певицей Ольгой Бузовой.

Тарасов в интервью YouTube-каналу «Алена, блин» рассказал подробности личной жизни с Бузовой. Он подробно остановился на том, что хотел завести семью, но Бузова тайно от него принимала противозачаточные.

Канделаки раскритиковала Тарасова за его откровения о жизни с Бузовой

«Ну, зачем всей стране знать подробности, составляющие суперличную жизнь Оли Бузовой, Дим? Ну, это же просто некрасиво! Я понимаю, время джентльменов безвозвратно ушло, но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться не прыгать лицом на вентилятор?» — написала Канделаки на своей странице в Instagram.

В интервью Тарасов также позволил себе ряд критических замечаний в адрес Канделаки. В частности, он затронул скандал, связанный с Региной Тодоренко. Не в пользу Канделаки он отметил тот факт, что телеведущая поддержала свою коллегу. 

На это Канделаки заметила, что «высказалась против ее [Тодоренко] уничтожения в Сети». Она в очередной раз повторила свою позицию, высказавшись категорически против любых форм унижения женщин, детей и мужчин. 

«Никто не запретит мне презирать мужчин, которые издеваются над своими партнерами, превозносят себя за их счет и полагают, что вся семья должна на цыпочках ходить вокруг их величества», — подытожила Канделаки.

Напомним, в апреле во время интервью Регина Тодоренко заявила, что у женщин, которые берут камеру и говорят: «Боже, меня бьет муж», не все в порядке с мозгами на тот момент. При этом она задалась вопросом, что делают сами женщины, чтобы их не били их мужья.

Из-за этих слов на Тодоренко обрушилась волна критики не только со стороны ее подписчиков, но и из уст медийных личностей. Несколько крупных брендов разорвали с ней рекламные контракты. Тодоренко несколько раз приносила извинения за свои слова, а позднее разместила в YouTube свой документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?». Как пояснила Тодоренко, она попыталась разобраться в проблеме и всю неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом этого стал ее фильм, который, по мнению Тодоренко, поможет женщинам, которые столкнулись с такой ситуацией.

В начале недели сообщалось, что телеведущая направила два миллиона рублей в один из фондов для помощи жертвам насилия «Насилию.нет». В фонде отметили, что это самое крупное пожертвование с момента его основания.

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