Канделаки раскритиковала Тарасова за его откровения о жизни с Бузовой

Москва, 15 мая. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки выступила с критикой в адрес футболиста Дмитрия Тарасова после его откровений о совместной жизни и расставании с певицей Ольгой Бузовой.

Тарасов в интервью YouTube-каналу «Алена, блин» рассказал подробности личной жизни с Бузовой. Он подробно остановился на том, что хотел завести семью, но Бузова тайно от него принимала противозачаточные.

«Ну, зачем всей стране знать подробности, составляющие суперличную жизнь Оли Бузовой, Дим? Ну, это же просто некрасиво! Я понимаю, время джентльменов безвозвратно ушло, но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться не прыгать лицом на вентилятор?» — написала Канделаки на своей странице в Instagram.

В интервью Тарасов также позволил себе ряд критических замечаний в адрес Канделаки. В частности, он затронул скандал, связанный с Региной Тодоренко. Не в пользу Канделаки он отметил тот факт, что телеведущая поддержала свою коллегу.

На это Канделаки заметила, что «высказалась против ее [Тодоренко] уничтожения в Сети». Она в очередной раз повторила свою позицию, высказавшись категорически против любых форм унижения женщин, детей и мужчин.

«Никто не запретит мне презирать мужчин, которые издеваются над своими партнерами, превозносят себя за их счет и полагают, что вся семья должна на цыпочках ходить вокруг их величества», — подытожила Канделаки.

Напомним, в апреле во время интервью Регина Тодоренко заявила, что у женщин, которые берут камеру и говорят: «Боже, меня бьет муж», не все в порядке с мозгами на тот момент. При этом она задалась вопросом, что делают сами женщины, чтобы их не били их мужья.

Из-за этих слов на Тодоренко обрушилась волна критики не только со стороны ее подписчиков, но и из уст медийных личностей. Несколько крупных брендов разорвали с ней рекламные контракты. Тодоренко несколько раз приносила извинения за свои слова, а позднее разместила в YouTube свой документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?». Как пояснила Тодоренко, она попыталась разобраться в проблеме и всю неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом этого стал ее фильм, который, по мнению Тодоренко, поможет женщинам, которые столкнулись с такой ситуацией.

В начале недели сообщалось, что телеведущая направила два миллиона рублей в один из фондов для помощи жертвам насилия «Насилию.нет». В фонде отметили, что это самое крупное пожертвование с момента его основания.