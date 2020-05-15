В МИД РФ обсудили ливийский кризис с послами ФРГ, Италии и Франции

Москва, 15 мая. Заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Вершинин провел видеоконференцию с послами Германии, Италии и Франции, в ходе которой обсуждалась текущая ситуация в Ливии. Также дипломаты поговорили о новой военно-морской миссии Евросоюза по контролю за соблюдением оружейного эмбарго ООН. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

На ресурсе Министерства иностранных дел России также отмечается, что видеоконференция была инициирована по просьбе дипломатических представителей европейских государств. Помимо обсуждения внутриливийского кризиса рассматривалась миссия ЕС IRINI, направленная на пресечение контрабанды вооружений на территорию североафриканской страны.

В МИД РФ сообщают о том, что стороны подтвердили приверженность мирному политическому урегулированию ливийского кризиса. Ключевую роль в этом процессе, по мнению представителей четырех государств, должна играть Организация Объединенных Наций.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало подробно масштаб нарушения Турцией эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, введенного в 2011 году. Напомним, именно турецкие власти по-прежнему продолжают поддерживать так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, в том числе и за счет переброски сирийских террористов-наемников для пополнения живой силой рядов незаконных вооруженных формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа.