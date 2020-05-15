Польский политолог Корейба рассказал об уникальном преимуществе РФ перед Западом

Москва, 15 мая. Польский политолог Якуб Корейба назвал главные отличия России от других европейских стран и объяснил, почему Варшава выступает против Москвы.

По его словам, сейчас у поляков особенное восприятие международной политики. Оно отличается от российского. Якуб Корейба считает, что дело в том, что две страны за минувшие годы накопили серьезно отличающийся друг от друга исторический опыт.

«Один пример из множества: Россия — это страна, которая никогда в своей истории не утратила суверенитет, никогда не исчезла с карты мира», — указал на уникальное преимущество РФ Корейба.

Он пояснил, что этим среди европейских стран похвастаться может только Великобритания. По словам политолога, у россиян сформировалось определенное сознание, которое не дает им в полной мере понять присущие полякам опасения. Эксперт заявил, что якобы Россия виновата в том, как относится к ней Польша.

«Подумайте: каким за последнее 300 лет было влияние всего польского на Россию? А каким влияние всего русского на Польшу и поляков? Огромным», — резюмировал Корейба.

Как рассказал политолог, существует два сценария переформатирования Польши в интересах России. С его точки зрения, первый предполагает физическое устранение политической элиты европейского государства. А второй, как заявил Корейба, заключается в том, чтобы Москва «оставила Варшаву в покое» на ближайшие сто лет.