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Продюсер «Шугалея» рассказал, почему телеканал «Дождь» выпустил фейк про фильм

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Продюсер объяснил либеральным СМИ, где правда и вымысел в фильме «Шугалей»

Москва, 15 мая. Продюсер фильма «Шугалей» в интервью Федеральному агентству новостей отреагировал на неверную трактовку либеральных СМИ и происходящее в картине. Особенно на тот факт, что никто в издании даже не видел кинокартину, чтобы ее критиковать.

Телеканал «Дождь» выпустил материал, в котором допустил серьезную ошибку, рассказывая про сюжет фильма «Шугалей». Журналист, который, по всей видимости, даже не видел кинокартины, сообщил, что по сюжету, Россия снаряжает военную миссию, чтобы освободить мужчину и его коллег из ливийской тюрьмы. 

Вот только подобной сцены в фильме попросту нет.

Продюсер фильма Сергей Щеглов удивился, как журналисты либерального СМИ вообще додумались до такой концовки. Ведь в реальности герои фильма Максим Шугалей и Самер Суэйфан по-прежнему незаконно удерживаются в Ливии террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

«В фильме идет обстрел тюрьмы. Шугалей вместе со своим напарником убегают. И потом идут титры: до сегодняшнего дня наши герои сидят в частной ливийской тюрьме одной из преступных группировок, запрещенных в России. 

Ссылаться на то, что освободили русские или [маршал ЛНА Халифа] Хафтар – смешно и глупо. Вообще ссылаться на фильм средству массовой информации – последнее дело. Это художественный фильм, он называется «художественный». 

Щеглов подчеркнул, что ливийская тюрьма, где находятся российские социологи, известна своим античеловеческим отношением к заключенными.

«По факту мы пишем, что они до сегодняшнего дня сидят в тюрьме – вот это и есть факт. А все остальное – это не факт, а художественный вымысел, художественный фильм, задумка. Пусть зритель сам болеет – правильно, что бомбят тюрьму Митига или неправильно, кто спасать будет – Хафтар, русские, кто-то другой, — сказал собеседник. — Месседж этого фильма в том, что россияне не могут сидеть в частной тюрьме без суда и следствия. И мы должны всеми доступными способами их оттуда освобождать».

Продюсер «Шугалея» рассказал, почему телеканал «Дождь» выпустил фейк про фильм

Политолог Владимир Вольцев выразился более резко.

«Такие журналисты просто моральные уроды. Вот они пишут, как плохо, что русские в фильме спасают своих. Даже при том, что допускают фейк. Сказал, как в лужу пернул, простите за выражение. Да, хорошо бы было, чтобы после фильма Россия действительно подогнала свои фрегаты и спасла наших граждан из рук террористов. Это должно произойти. Должно. Но гнать истерику в своем либеральном бложике на кинокартину, которая этому может поспособствовать, даже не посмотрев ее, это просто мерзко», — объяснил свою позицию эксперт. 

Напомним, летом прошлого года стало известно, что российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан были незаконно задержаны в Ливии, позднее их поместили в тюрьму Митига, известную своими пытками и персоналом состоящим из террористов.

Премьера нового российского фильма состоялась 1 мая. Телеканал НТВ показал картину Дениса Нейманда об истории российских социологов, которые работали в Ливии и оказались захвачены боевиками. Многие зрители отметили уникальность фильма. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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