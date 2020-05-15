Продюсер «Шугалея» рассказал, почему телеканал «Дождь» выпустил фейк про фильм

Москва, 15 мая. Продюсер фильма «Шугалей» в интервью Федеральному агентству новостей отреагировал на неверную трактовку либеральных СМИ и происходящее в картине. Особенно на тот факт, что никто в издании даже не видел кинокартину, чтобы ее критиковать.

Телеканал «Дождь» выпустил материал, в котором допустил серьезную ошибку, рассказывая про сюжет фильма «Шугалей». Журналист, который, по всей видимости, даже не видел кинокартины, сообщил, что по сюжету, Россия снаряжает военную миссию, чтобы освободить мужчину и его коллег из ливийской тюрьмы.

Вот только подобной сцены в фильме попросту нет.

Продюсер фильма Сергей Щеглов удивился, как журналисты либерального СМИ вообще додумались до такой концовки. Ведь в реальности герои фильма Максим Шугалей и Самер Суэйфан по-прежнему незаконно удерживаются в Ливии террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

«В фильме идет обстрел тюрьмы. Шугалей вместе со своим напарником убегают. И потом идут титры: до сегодняшнего дня наши герои сидят в частной ливийской тюрьме одной из преступных группировок, запрещенных в России. Ссылаться на то, что освободили русские или [маршал ЛНА Халифа] Хафтар – смешно и глупо. Вообще ссылаться на фильм средству массовой информации – последнее дело. Это художественный фильм, он называется «художественный».

Щеглов подчеркнул, что ливийская тюрьма, где находятся российские социологи, известна своим античеловеческим отношением к заключенными.

«По факту мы пишем, что они до сегодняшнего дня сидят в тюрьме – вот это и есть факт. А все остальное – это не факт, а художественный вымысел, художественный фильм, задумка. Пусть зритель сам болеет – правильно, что бомбят тюрьму Митига или неправильно, кто спасать будет – Хафтар, русские, кто-то другой, — сказал собеседник. — Месседж этого фильма в том, что россияне не могут сидеть в частной тюрьме без суда и следствия. И мы должны всеми доступными способами их оттуда освобождать».

Политолог Владимир Вольцев выразился более резко.

«Такие журналисты просто моральные уроды. Вот они пишут, как плохо, что русские в фильме спасают своих. Даже при том, что допускают фейк. Сказал, как в лужу пернул, простите за выражение. Да, хорошо бы было, чтобы после фильма Россия действительно подогнала свои фрегаты и спасла наших граждан из рук террористов. Это должно произойти. Должно. Но гнать истерику в своем либеральном бложике на кинокартину, которая этому может поспособствовать, даже не посмотрев ее, это просто мерзко», — объяснил свою позицию эксперт.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан были незаконно задержаны в Ливии, позднее их поместили в тюрьму Митига, известную своими пытками и персоналом состоящим из террористов.

Премьера нового российского фильма состоялась 1 мая. Телеканал НТВ показал картину Дениса Нейманда об истории российских социологов, которые работали в Ливии и оказались захвачены боевиками. Многие зрители отметили уникальность фильма.