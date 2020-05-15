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Кинолог рассказал, что делать, если собаку укусил клещ

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Кинолог рассказал, что делать, если собаку укусил клещМосква, 15 мая. Президент Союза кинологических организаций Владимир Уражевский рассказал, что делать если вашу собаку укусил клещ.

По его словам, укус клеща может привести к заражению питомца. Ветеринар отметил, что любое нестандартное поведение питомца является сигналом, который свидетельствует о необходимости обратиться в клинику.

«Необходимо очень внимательно следить за своим питомцем. Если что-то смущает — отказ от еды, вялость, другое поведение собаки, — то следует сразу отправиться в ветеринарную клинику», — пояснил он.

Кроме того, признаком заражения является лихорадка. Клещи являются переносчиками пироплазмоза. Уражевский подчеркнул, что наибольшая активность клещей фиксируется в период с апреля по май, а также с августа по сентябрь.

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