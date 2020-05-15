Итальянцы уступили российским социологам место главных героев в шпионских кинолентах

Рим, 15 мая. Итальянские журналисты назвали российский фильм «Шугалей» очень интересным, отметив, что раньше в подобных сюжетах центральными персонажами были итальянцы. Об этом сообщает итальянское издание Сulturaidentita.

Напомним, в начале мая миру была представлена премьера российского кинофильма «Шугалей», основанного на реальных событиях. Лента повествует о судьбе двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, отправившихся в командировку в Ливию. Россияне были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года, после чего на протяжении года незаконно удерживались в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» без предъявления обвинений. На протяжении пяти месяцев к социологам не пускали адвоката.

«Фильм представляется в качестве «документа», безусловно ориентированного с заметной российской точки зрения на политическую и геополитическую ситуацию, с которой Ливия сталкивается в последние годы. И в этом смысле поразительно полное отсутствие Италии и ее граждан, традиционно участвующих в подобных сценариях: еще несколько лет назад было бы трудно представить в Ливии шпионскую историю, в которой итальянцы не были бы в числе главных героев», — пишут итальянские журналисты.

Они утверждают, что «Шугалей» — крайне интересный фильм как с точки зрения повествования о судьбе главных героев, так и в качестве описания ситуации в реальной жизни.

Корреспонденты издания Сulturaidentita отметили, что это второй фильм, посвященный событиям в Ливии после смерти Каддафи.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало отзыв еще одного итальянского издания — Il Primato Nazionale. Авторы рецензии отметили качество работы российского режиссера картины Дениса Нейманда. По их мнению, лента получилась качественной и разительно отличается от голливудских блокбастеров, где создатели картин больше стараются над превознесением США, чем над творческой составляющей фильма.