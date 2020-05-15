ЕС обязался убедить стороны ливийского кризиса не дестабилизировать ситуацию

Брюссель, 15 мая. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы внешнеполитических ведомств Евросоюза согласились повторить послание Турции о ее незаконных действиях в Средиземноморье. Об этом сообщает Sputnik Arabic.

Боррель отметил, что ЕС берет на себя обязательства убедить все стороны ливийского кризиса не дестабилизировать обстановку, так как пандемия коронавируса и без того усугубила ситуацию.

«Министры иностранных дел Европейского союза обеспокоены экономическими последствиями распространения вируса и последствиями миграции. Мы обсудили Ближний Восток и израильско-палестинский конфликт», — добавил он.

Напомним, Турция продолжает действовать в обход международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине, а также оружейного эмбарго ООН, поставляя в Ливию иностранных наемников и вооружение, идущее боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кроме того, осуществляя переброски, Анкара завозит в Ливию COVID-19 — как неоднократно отмечал официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари, все случаи инфицирования коронавируса в стране были привозными.