Алеппо, 15 мая. Более двух десятков тел боевиков группировок «Лива Самарканд», «Лива аш-Шималь», «Дивизия Султан Мурад» и «Султан Сулейман Шах» Сирийской национальной армии (СНА), погибших на территории Ливии, были доставлены на КПП Хавар Киллис на севере сирийской провинции Алеппо. Все эти джихадисты были наемниками так называемого Правительства национального согласия (ПНС), завербованными и переправленными в североафриканскую страну Турцией.

Сообщается, что в Сирию были доставлены тела 21 террориста-наемника триполитанского режима Файеза Сарраджа, ликвидированного в результате нападений на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Стоит отметить, что, по последним данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), количество убитых сирийских боевиков незаконных вооруженных формирований ПНС составляет не менее 279 человек.

Напомним, Анкара по-прежнему продолжает вмешиваться во внутренние дела Ливии, оказывая военную поддержку марионеточному «правительству» в Триполи. Турция ради собственных геополитических интересов в Северной Африке и Восточном Средиземноморье поставляет контрабандой боевикам ПНС оружие, боеприпасы и современную боевую технику в обход эмбарго ООН, а также перебрасывает завербованных в Идлибе сирийских террористов для пополнения живой силой рядов бандитских формирований, захвативших ливийскую столицу.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что командование Ливийской национальной армии планирует передать официальным сирийским властям наемников ПНС Ливии и Турции, попавших в плен в результате провокаций, совершенных в священный для мусульман месяц Рамадан.