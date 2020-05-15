Крупнейшие туроператоры РФ отменяют поездки за рубеж с вылетом в июне

Москва, 15 мая. Крупные российские туроператоры из-за ситуации с коронавирусом начали аннулировать туры за рубеж с вылетом в июне, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«При полной неопределенности с датами снятия ограничений [из-за пандемии коронавируса] как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне», — говорится в сообщении.

Решение об отмене туристических поездок приняли компании Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik.

Путешественникам предлагают перебронировать туры на другие направления.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Более четырех миллионов человек заразились коронавирусом, который стал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года.

Власти разных стран приняли ряд мер для противодействия распространению смертоносной инфекции. В частности, было прекращено пассажирское авиасообщение.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 случая заражения, число выздоровевших возросло до 58 226. За все время пандемии коронавируса в России скончались от инфекции 2418 человек, указал Infox.ru.