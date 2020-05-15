Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей в Петербурге

Москва, 15 мая. Специалисты составили топ-10 самых продаваемых автомобилей в Петербурге за первый квартал 2020 года. Речь идет только о новых транспортных средствах.

На десятом месте в рейтинге расположился автомобиль Kia Optima, покупка которого обойдется примерно в 1,4 миллиона рублей. На российском рынке автомобили данной модели представлены с тремя разновидностями бензиновых двигателей. В самой лучшей модификации KIA Optima развивает скорость до 100 км/ч за 7,4 секунды.

Девятое место у автомобиля Skoda Rapid с примерной стоимостью 792 тысячи рублей. Авто выпускается на российском предприятии концерна Volkswagen в Калуге. К преимуществам данной модели относят высокий уровень безопасности и хорошее базовое оснащение.

На восьмом месте расположился автомобиль LADA Largus за 628 тысяч рублей. Отмечается, что для привлечения дополнительных категорий клиентов в апреле 2018 года было запущено производство фургонов и универсалов Lada, что существенно увеличило объемы продаж.

Hyundai Solaris занимает седьмое место рейтинга, его цена составляет примерно 765 тысяч рублей. Продажи второго поколения данного автомобиля для российского рынка стартовали зимой 2017 года.

Mitsubishi Outlander является шестым по популярности у жителей Северной столицы. Стоимость машины равняется примерно 1,7 миллиона рублей. Отмечается, что все комплектации данного авто поставляются с полным приводом.

LADA Vesta с ценником в 645 тысяч рублей занимает пятое место в топе. Данное авто пришлось по душе людям, которые совершают дальние поездки или часто выбираются на дачу. Автомобиль спроектирован с учетом эксплуатации на неровных дорогах, передает «НьюИнформ».

На четвертом месте — автомобиль Volkswagen Tiguan, покупка которого обойдется в 1,6 миллиона рублей. Для российского рынка модель поступает со множеством вариантов двигателей.

Автомобиль KIA Rio открывает тройку лидеров. Стоимость данной модели составляет примерно 774 тысячи рублей. Владельцы отмечают, что автомобиль обладает превосходными показателями безопасности.

Серебро забирает Hyundai Creta, который обойдется новому владельцу в 975 тысяч рублей. Подчеркивается, что весной 2020 года в России презентовали обновленную версию популярного авто. Изменения коснулись дизайна автомобиля.

Volkswagen Polo возглавляет топ-10 самых продаваемых авто в Петербурге. Его цена на авторынке достигает 717 тысяч рублей. Отмечается, что авто отлично адаптировано к российским дорогам. Кроме того, в базовую комплектацию входит усилитель рулевого управления. Как заявляет производитель, кузов машины защищен от коррозии особой эмалью, которая устойчива к воздействию агрессивных внешних факторов.