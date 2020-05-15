Актриса Альбина Федорова скончалась на 82-м году жизни

Псков, 15 мая. Актриса Псковского драматического театра, заслуженная артистка РСФСР Альбина Федорова скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей России.

В сообщении отмечается, что имя Федоровой неразрывно связано с Псковским театром драмы. Актриса впервые вышла на его сцену 42 года назад, сыграв за карьеру множество главных ролей.

«Каждая из этих ролей оставалась в памяти зрителей надолго, вошла в летопись театра, и, вспоминая каждую из них, мы восхищаемся невероятным талантом актрисы», — передает пресс-служба.

В послужном списке Федоровой роли Леди Макбет, Гертруды, Екатерины Великой. Звание заслуженной артистки РСФСР она получила уже в 28 лет.

По информации театрально-концертной дирекции Псковской области, Федорова успела поработать в театрах Красноярска, Читы и Благовещенска.

«Диапазон творческих возможностей актрисы кажется безграничным: от сложных драматических ролей до социального гротеска. Она с успехом играет и роли характерные, комедийные. Она не боится театральной чрезмерности, блистательно работает и в комедии, и в трагедии», — добавили в пресс-службе дирекции.

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