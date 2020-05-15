Профессор рассказал, чем заменить алкоголь в борьбе со стрессом на самоизоляции

Москва, 15 мая. На самоизоляции со стрессом поможет бороться специально подобранное питание, тогда как алкоголь снижает иммунитет. Об этом заявил профессор МГУ и глава «Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Олег Медведев.

В колонке для портала «Будущее России. Национальные проекты» Медведев призвал с осторожностью подходить к употреблению алкоголя во время вынужденной самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

«Во-первых, избыток алкоголя снижает иммунитет — это научный факт. И не защищает от коронавируса — это тоже научный факт», — подчеркнул профессор, напомнив, что алкоголь также мешает критически мыслить, приводит к приступам агрессии.

Медведев отмечает, что в сегодняшней ситуации «алкоголь не рекомендуется совсем».

Профессор обращает внимание, что со стрессом, который стал «неотъемлемой частью нашей жизни», можно бороться с помощью питания.

«Прежде всего это пребиотики — продукты для микробиома. Связь между состоянием кишечника и мозга — научно доказанный факт. Здоровый, разнообразный микробиом (микроорганизмы, живущие в пищеварительном тракте) — обязательное условие сильного иммунитета», — заявил профессор МГУ.

Главным пребиотиком является клетчатка, основными источниками которой служат фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобовые. На пользу пойдут и кисломолочные продукты. В этом случае главное помнить, чтобы эти продукты не содержали сахар.

Важными инструментами в борьбе с воспалительными процессами в организме и поддержке иммунитета являются антиоксиданты. Их содержат фрукты и особенно ягоды, а также орехи, семена, нерафинированное оливковое масло.

Бороться с депрессией поможет витамин D. Когда его главный источник — солнечный свет — ограничен, на помощь придут яйца и рыбные консервы в масле. Поможет победить плохое настроение — магний, который содержат цельнозерновые и бобовые продукты, орехи и семена, а также масло из них.

Ранее эндокринологи дали советы, как правильно питаться в условиях пандемии. По словам специалистов, соблюдение правильного питания позволит избежать тяжелых форм коронавируса. Председатель движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова рекомендует готовить домашние блюда и выбирать продукты, содержащие ненасыщенный жир, например орехи и рыбу, употреблять не более пяти граммов соли в день, снизить потребление сахара.

Эндокринологи отмечают пользу дробного и частого питания, так как оно позволяет не переедать.