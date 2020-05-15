Самолет с последней группой российских военных вернулся из Италии

Москва, 15 мая. Военно-транспортный самолет ВКС РФ с российскими военнослужащими, которые боролись с эпидемией коронавируса в Италии, прибыл в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Самолетом Ил-76 ВКС России на аэродром Чкаловский из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника сводного отряда российского военного ведомства», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 4,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 269 тысяч человек.

21 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, в ходе которых глава государства предложил итальянской стороне помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Позднее Минобороны РФ направило в Италию российских специалистов и технику.

Российские военные работали в северной части Италии, которая серьезно пострадала от коронавирусной инфекции. Российские специалисты провели дезинфекцию медицинских учреждений в 100 населенных пунктах. Кроме того, российские военные медики помогали лечить пациентов с коронавирусом в полевом госпитале города Бергамо.