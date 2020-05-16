Сирия, 16 мая. Боевики отказались от мирного урегулирования конфликта в Даръа. Турки обвинили РПК в нападении на сотрудников гуманитарной организации Vefa в Турции. Взрыв в лагере для беженцев на севере Идлиба привел к гибели ребенка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потерпели неудачу при попытке мирно урегулировать конфликт с боевиками в Даръа; обнаружили схрон ИГИЛ1 на востоке Хомса; нанесли урон террористам на юге Идлиба; разминировали территории в окрестностях Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в причастности ко взрыву в населенном пункте Аль-Ках на севере Идлиба.

«Исламское государство»1: подрывало опоры ЛЭП в иракской провинции Киркук; обстреляло поселение Аз-Захра в Дияле; подозревается в организации взрыва севернее Ракки и на юге Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: обвинялись в нападении на сотрудников гуманитарной организации Vefa в Турции; понесли потери в результате нападения неизвестных на востоке Ракки.

ВС Турции: заявили об обнаружении тайника РПК в турецкой провинции Ширанак.

Протурецкие силы: обстреливали жилые дома в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

В первой половине дня появилась информация о взрыве в городе Аль-Баб в северной части Алеппо. Военный источник в сети Facebook (steele.maiko) передавал, что детонировавшее СВУ был заложено в здании местного полевого госпиталя. Жертвами инцидента стали шесть гражданских лиц, включая ребенка.

В окрестностях Алеппо состоялись работы по зачистке местности. Саперы Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в районах Аль-Инзарат, Ар-Рамуса и Сейф ад-Даула в течение семи часов.

В районе Тель-Рифата продолжились обстрелы со стороны союзников Турции. Согласно информации новостного портала Al Nour, под ударом оказались подконтрольные «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) населенные пункты Акиба, Аль-Маликия и Мараназ. Несколько снарядов попали в жилые дома. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. В свою очередь курдские боевики открыли огонь по экскаватору, возводившему насыпи на линии соприкосновения сил.

Провинция Хомс

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и бойцы союзных ей формирований продолжили операцию по выявлению подпольных ячеек «Исламского государства» в Сирийской пустыне. Telegram-канал (rybar) передавал, что бойцам палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» удалось выявить тайник террористов «Исламского государства», в котором хранились продукты питания, электрические приборы и средства связи. Схрон находился на востоке региона недалеко от административной границы с соседней провинцией Дейр-эз-Зор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступали сообщения о беспорядочной стрельбе в городе Шхиль, формально контролируемом «Демократическими силами Сирии» (SDF). Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) сообщал, что в населенном пункте развернулось вооруженное противостояние между двумя группами арабских племен. В результате погибла девочка.

В то же время в зоне контроля SDF было нарушено электроснабжение в городе Аль-Эзба. По данным новостного портала Al Nour, причиной стала нехватка мощности трансформаторов. О том, какие меры были приняты для исправления сложившейся ситуации, неизвестно.

Во второй половине дня военный источник в Twitter (portofmalibu) публиковал неподтвержденную информацию о том, что операция сил международной коалиции в Восточном Дейр-эз-Зоре привела к ликвидации одной из «спящих ячеек» ИГИЛ.

Провинция Даръа

Боевики, осуществляющие подпольные вылазки в Даръа, отказались от мирного урегулирования конфликта с правительством САР. По информации военного источника в сети Telegram (Telegram), террористы не приняли предложение об эвакуации в Идлиб, заявив о намерении продолжить столкновения с Сирийской арабской армией (САА). Предполагается, что это повлечет за собой ответную реакцию со стороны правительственных сил. Как известно, САА уже перебросила в регион дополнительные подразделения, которые примут участие в предстоящей операции.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба накануне продолжились перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. По информации Twitter-канала (HalabTodayTV), в ответ на провокационные обстрелы террористов артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по их позициям на подступах к населенным пунктам Кансфра, Аль-Бара и Дейр-Кабир. В результате были нейтрализованы по меньшей мере два члена группировки «Фейлак аш-Шам».

Прогремел взрыв в лагере для беженцев у поселения Тарманин, подконтрольном протурецким формированиям. При взрыве погиб ребенок и были ранены еще несколько несовершеннолетних. Военный источник (rybar) передавал, что детонировал автомобильный аккумулятор, который использовался перемещенными лицами в качестве обогревателя.

Позднее в зоне контроля союзников Турции было обнаружено еще одно СВУ. Telegram-канал (NovostiDamask) заявлял, что взрывное устройство было заложено в населенном пункте Аль-Ках. К счастью, бомбу удалось благополучно обезвредить. В попытке организации взрыва обвинялись члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые в последнее время нередко вступают в конфронтацию с протурецкими силами.

Боевики начали готовить почву для срыва последующих совместных патрулирований Турции и РФ на трассе М-4. Подконтрольные вооруженной оппозиции источники распространяли сообщения в соцсетях, призывая население присоединяться к митингам террористов у города Ариха.

Провинция Ракка

В оккупированных курдскими боевиками районах продолжились вылазки неизвестных. Согласно информации агентства новостей Al Nour, на востоке провинции у населенного пункта Хамарат был убит один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Кроме того, военный автомобиль SDF взорвался неподалеку от ГЭС «Тишрин». О возможных жертвах среди членов формирования все еще ничего неизвестно. В причастности к обеим вылазкам подозреваются террористы «Исламского государства».

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади в южной части Хасаки произошел взрыв заминированного мотоцикла. Военный источник в Twitter (HarbiehNadie) сообщал, что в результате детонации СВУ пострадали несколько зданий и автомобилей. Также ранения получили ребенок и сотрудник сил безопасности «Асайиш». В установке бомбы подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства», активность которых в зонах контроля «демократических сил» продолжает оставаться высокой.

Во второй половине дня на трассе Ракка — Хасака было обнаружено тело человека. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что нападавшие угнали его машину.

Ирак

В восточных районах Ирака продолжились вылазки членов подпольных ячеек «Исламского государства». По информации военного источника в Telegram (rybar), джихадисты вновь подрывали опоры линий электропередач в Киркуке. На этот раз пострадали ЛЭП, пролегающие между деревнями Индрис Хаяс и Джараг. Кроме того, поступали данные о нападении боевиков ИГ1 на поселение Аз-Захра в провинции Дияла. Под ударами террористов ранения получили пять мирных жителей.

Между тем в районах Турции, граничащих с Ираком, произошла вылазки боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Официальный Twitter-канал Министерства обороны Турции (tcsavunma) заявлял, что члены группировки напали на автомобиль гуманитарной организации Vefa, застрелив двух ее сотрудников. В свою очередь турецкие военные прибегли к обыскам в приграничной зоне, в результате которых был выявлен тайник курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.