Турецкая журналистка назвала амбиции Эрдогана в Ливии вторым «Идлибским болотом»

Инициатива Турции перебрасывать в Ливию боевиков Сирийской национальной армии (СНА) на добровольной основе провалилась. Об этом сообщает турецкая журналистка Хамиде Йигит в материале для Artı Gerçek.

Хамиде Йигит утверждает, что джихадисты несут большие потери — в Идлибе остается все меньше боевиков, которые готовы встать на защиту региона. По мнению турецкой журналистки, именно по этой причине Анкара вынуждена была перейти к угрозам не выплачивать зарплаты боевикам.

«Теперь ВС Турции в приказном порядке требуют, чтобы от каждой бригады раз в месяц в Ливию отправлялись партии по 20-25 человек. Также сообщается, что в «Легионе Леванта» теперь зарплаты выплачиваются не раз в месяц, а раз в 50 дней. Есть предположения, что Эрдоган не остановит трафик сирийских наемников в Ливию, пока их число не достигнет хотя бы 80 тысяч», — считает Хамиде Йигит.

При этом известно, что ситуация во взаимоотношениях Турции с сирийскими боевиками развивается не самым выгодным образом для Анкары. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR) сообщало о разногласиях между полевыми командирами в Триполи и наемниками из Сирии, которых Турция перебросила в Ливию для сражений на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По информации, предоставленной главой SOHR Рами Абд ар-Рахманом, главная причина конфликтов заключается в недоплатах Турции: вместо обещанных 2,5 тысячи долларов США ежемесячно наемники получают только часть от заявленной суммы.

Соответственно, после распустившихся слухов ехать воевать на стороне ПНС в Ливию среди сирийцев все меньше желающих. Это побудило турецких вербовщиков сменить тактику — теперь иностранные боевики отправляются сражаться за триполитанское правительство в принудительном порядке. Так, стало известно, что вербовщики из турецких спецслужб в приказном порядке потребовали от группировок «Джейш аш-Шаркыя» и «Ахрар аш-Шаркыя» предоставить список с именами 500 наемников, которые поедут в Ливию. Командира другой группировки, который отказался предоставлять людей, отправили в неофициальную тюрьму в качестве наказания и в назидание другим. Но в конечном итоге, все эти события лишь способствуют распространению случаев дезертирства среди боевиков.

В настоящее время известно о более чем 9 000 наемников, отправленных Турцией из Сирии в Триполи и Мисурату.

«Зачем Эрдогану эта переброска? Он прекрасно понимает, что невозможно одолеть ЛНА, поскольку она занимает почти всю страну», — отмечает Хамиде Йигит.

Напомним, силы Ливийской национальной армии (ЛНА) в настоящее время контролируют порядка 97,2% территории Ливии, заручившись поддержкой местного населения.

По мнению журналистки, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет превратить Ливию во второе «идлибское болото».

«В Идлибе ему успешно удалось создать свою военную базу из джихадистов и организовать личную армию — СНА. Так, Турция уже заявляет: «В Идлибе у нас есть вооруженные силы, мы здесь навсегда». Тот же план он хочет провернуть в Ливии. Однако для Турции возникает угроза: известно, что СНА состоит из бывших членов «Аль-Каиды»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ — Прим. ФАН) и сотрудничество с такими боевиками может быть опасно», — убеждена Йигит.

Вероятно, теперь турецкое правительство пытается перебросить часть боевиков в Ливию, преследуя двух зайцев — экономические интересы в североафриканском государстве и возможность избавиться от части неконтролируемых «войск», состоящих главным образом из террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.