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Турецкая журналистка назвала амбиции Эрдогана в Ливии вторым «Идлибским болотом»

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Турецкая журналистка назвала амбиции Эрдогана в Ливии вторым «Идлибским болотом»

Инициатива Турции перебрасывать в Ливию боевиков Сирийской национальной армии (СНА) на добровольной основе провалилась. Об этом сообщает турецкая журналистка Хамиде Йигит в материале для Artı Gerçek.

Хамиде Йигит утверждает, что джихадисты несут большие потери — в Идлибе остается все меньше боевиков, которые готовы встать на защиту региона. По мнению турецкой журналистки, именно по этой причине Анкара вынуждена была перейти к угрозам не выплачивать зарплаты боевикам.

«Теперь ВС Турции в приказном порядке требуют, чтобы от каждой бригады раз в месяц в Ливию отправлялись партии по 20-25 человек. Также сообщается, что в «Легионе Леванта» теперь зарплаты выплачиваются не раз в месяц, а раз в 50 дней. Есть предположения, что Эрдоган не остановит трафик сирийских наемников в Ливию, пока их число не достигнет хотя бы 80 тысяч», — считает Хамиде Йигит.

При этом известно, что ситуация во взаимоотношениях Турции с сирийскими боевиками развивается не самым выгодным образом для Анкары. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR) сообщало о разногласиях между полевыми командирами в Триполи и наемниками из Сирии, которых Турция перебросила в Ливию для сражений на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По информации, предоставленной главой SOHR Рами Абд ар-Рахманом, главная причина конфликтов заключается в недоплатах Турции: вместо обещанных 2,5 тысячи долларов США ежемесячно наемники получают только часть от заявленной суммы.

Турецкая журналистка назвала амбиции Эрдогана в Ливии вторым «Идлибским болотом»

Соответственно, после распустившихся слухов ехать воевать на стороне ПНС в Ливию среди сирийцев все меньше желающих. Это побудило турецких вербовщиков сменить тактику — теперь иностранные боевики отправляются сражаться за триполитанское правительство в принудительном порядке. Так, стало известно, что вербовщики из турецких спецслужб в приказном порядке потребовали от группировок «Джейш аш-Шаркыя» и «Ахрар аш-Шаркыя» предоставить список с именами 500 наемников, которые поедут в Ливию. Командира другой группировки, который отказался предоставлять людей, отправили в неофициальную тюрьму в качестве наказания и в назидание другим. Но в конечном итоге, все эти события лишь способствуют распространению случаев дезертирства среди боевиков.

В настоящее время известно о более чем 9 000 наемников, отправленных Турцией из Сирии в Триполи и Мисурату.

«Зачем Эрдогану эта переброска? Он прекрасно понимает, что невозможно одолеть ЛНА, поскольку она занимает почти всю страну», — отмечает Хамиде Йигит.

Напомним, силы Ливийской национальной армии (ЛНА) в настоящее время контролируют порядка 97,2% территории Ливии, заручившись поддержкой местного населения.

Турецкая журналистка назвала амбиции Эрдогана в Ливии вторым «Идлибским болотом»

По мнению журналистки, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет превратить Ливию во второе «идлибское болото».

«В Идлибе ему успешно удалось создать свою военную базу из джихадистов и организовать личную армию — СНА. Так, Турция уже заявляет: «В Идлибе у нас есть вооруженные силы, мы здесь навсегда». Тот же план он хочет провернуть в Ливии. Однако для Турции возникает угроза: известно, что СНА состоит из бывших членов «Аль-Каиды»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ — Прим. ФАН) и сотрудничество с такими боевиками может быть опасно», — убеждена Йигит.

Вероятно, теперь турецкое правительство пытается перебросить часть боевиков в Ливию, преследуя двух зайцев — экономические интересы в североафриканском государстве и возможность избавиться от части неконтролируемых «войск», состоящих главным образом из террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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