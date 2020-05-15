Асад останется президентом, так как имеет огромную поддержку в Сирии

Координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что слухи о грядущей отставке президента Сирии Башара Асада сильно преувеличены. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) политолог Маис Курбанов подтвердил это заявление, подчеркнув, что глава САР пользуется феноменальной поддержкой среди сирийцев.

Координатор группы дружбы ГД Саблин ранее рассказал РИА Новости, что слухи об отставке Асада не имеют под собой почвы, так как действующего президента поддерживает большинство населения Сирийской Арабской Республики.

«Уверен, что слухи об отставке Башара Асада, как говорил Марк Твен, сильно преувеличены. Президент Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев и победит на выборах. Сегодня ему нет реальной альтернативы. Тем более, что кроме военных побед мы видим начавшееся восстановление экономики и усиление борьбы с коррупцией», — заметил Саблин.

Ранее ряд западных СМИ сообщал, что Асад может уйти в отставку.

Не повторил судьбу Хусейна и Каддафи

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов в разговоре с корреспондентом ФАН также очень сомневается в достоверности этих данных. Он заметил, что сделавший для своей страны невероятное Асад не может не иметь поддержки подавляющего большинства сирийцев. Эксперт напомнил, что президент Сирии, не был сломлен под напором Запада, как ранее это произошло с лидерами Ирака и Ливии. Вместо того, чтобы бежать, сирийский лидер за эти годы практически полностью очистил страну от терроризма.

«Речь идет о человеке, который для своей страны сделал невероятное. Он имеет огромную поддержку среди граждан и сторонников сирийского государства. Запад быстро сломил Саддама Хусейна и Муамара Каддафи, рассчитывая, что также быстро разделаются с Асадом. Но вот уже девятый год Запад проигрывает. Конечно, такого президента нельзя не поддерживать и не уважать. Этот человек, не убежав, спас не только народ Сирии, но и весь регион от хаоса. Ведь воевавшие в Сирии террористы представляли опасность и для других стран. Но теперь благодаря президенту Асаду их нет. Осталась небольшая часть в Идлибе, которая держится с помощью Турции, но, я думаю, и эту территорию удастся вскоре освободить», - подчеркнул Курбанов.

После неудачных попыток свергнуть президента Сирии для западных стран не остается ничего иного, как тиражировать недостоверные данные об отставке политика. Однако, считает собеседник ФАН, Асад дал мировому сообществу понять, что рассказам западных СМИ верить не стоит.