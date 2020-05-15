Врач рассказал о последствиях позднего обращения с коронавирусом в больницу

Москва, 15 мая. Поздние обращения к врачам в случае с коронавирусной инфекцией могут привести к негативным последствиям. Об этом заявил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Ростовской области Дмитрий Сафонов.

Он рассказал о конкретных примерах. По словам Сафонова, недавно к ним в больницу поступила молодая женщина, которая семь дней сидела дома и принимала антибиотики. Врач уточнил, что у пациентки была развернутая двусторонняя пневмония.

«После поступления пациентка три недели находилась на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, однако в настоящее время она пришла в сознание и переведена на вспомогательную вентиляцию. Он уточнил, что женщина не обращалась за помощью из-за похорон близкого человека», — сообщил Дмитрий Сафонов.

По его словам, был еще один пациент, которого госпитализировали в медучреждение из сельской местности. Сафонов сообщил, что это был 40-летний мужчина, у которого в течение трех недель развивалось заболевание. В последние семь дней он трижды отказывался от госпитализации. Главврач добавил, что один тест на коронавирусную инфекцию был потерян, а второй оказался положительным.

«Только когда он действительно находился в состоянии, близком к реанимационному… он согласился на госпитализацию», — заметил Сафонов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в прошлом году. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. В странах, где были зафиксированы вспышки заболевания, приняли ряд ограничительных мер. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире. Вакцина от инфекции находится в разработке. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова ранее рассказала, что противомалярийный препарат «Мефлохин» может полностью подавить коронавирус через 48 часов с момента инфицирования.