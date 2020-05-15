New York Post сообщила о местонахождении Ким Чен Ына

Москва, 15 мая. Американская газета New York Post сообщила о местонахождении лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации издания, он может находиться на своей вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря в районе пляжного курорта Вонсан-Кальма.

Как пишет газета, в последние пару недель близ закрытого курорта было замечено несколько яхт. Одно из судов, судя по кадрам со спутника, в настоящее время стоит близ виллы северокорейского лидера. Это может указывать на то, что Ким Чен Ын уже находится в своей резиденции или прибудет туда в ближайшее время.

В то же время, как пишет издание, в социальных сетях и некоторых СМИ по-прежнему считают, что Ким Чен Ын, возможно, вообще не покидал свое убежище в Вонсане, а на церемонии открытия завода по производству удобрений был не сам политик, а его двойник.

Ранее пресса обратила внимание, что северокорейский лидер пропал. Отмечается, что политик не появляется на публике и не делал никаких заявлений уже 12 дней.

До этого глава Северной Кореи исчезал на 20 дней. В частности, он не присутствовал на дня рождении своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.