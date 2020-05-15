Депутат Саблин ответил на слухи о возможной отставке Асада

Москва, 15 мая. Слухи о возможной будущей отставке действующего президента Сирии Башара Асада сильно преувеличены. Об этом заявил координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.

По его словам, Асад пользуется поддержкой большинства граждан ближневосточной республики.

«Уверен, что слухи об отставке Башара Асада, как говорил Марк Твен, сильно преувеличены. Президент Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев и победит на выборах», — подчеркнул Саблин.

Он добавил, что на данный момент действующему президенту САР ему нет реальной альтернативы.

«Тем более, что кроме военных побед мы видим начавшееся восстановление экономики и усиление борьбы с коррупцией», — объяснил координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом Сирии.

Дмитрий Саблин заявил, что Россия окажет поддержку Сирии, в том числе и в вопросах начала работы конституционного комитета.