Сирия, 15 мая. Жертвами взрыва в городе Аль-Баб в Алеппо стали шесть человек. В результате точечных ударов артиллерии САА в Идлибе были уничтожены два члена группировки «Фейлак аш-Шам». Курдские боевики обстреливают позиции союзников Турции в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут наблюдение за «спящей ячейкой» ИГ1 в западной части Дейр-эз-Зора.

«Фейлак аш-Шам»: лишилась двух боевиков в результате ответных обстрелов САА на юге провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: нанесли удары по позициям протурецких боевиков в Африне.

Международная коалиция: заявила об уничтожении подпольной группы террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Боевики курдской группировки «Силы освобождения Африна» заявили о нанесении ударов по позициям союзников Турции в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), курдские боевики обстреляли из ПТРК экскаватор, возводивший насыпи на линии разграничения сил. Никакой информации о последствиях атаки пока не поступало. Напомним, члены курдского формирования действуют в рамках операции «Гнев оливок», которая была начата сразу после завершения кампании ВС Турции с созвучным названием «Оливковая ветвь».

Между тем появилась уточненная информация о последствиях взрыва в городе Аль-Баб, о котором стало известно еще в первой половине дня. По данным Twitter-канала (NuNurlanax), жертвами случившегося стали шесть местных жителей, в том числе ребенок. В настоящий момент пострадавшие находятся в местной больнице. В организации взрыва обвиняются курдские боевики.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в Twitter (portofmalibu) заявляет, что силы возглавляемой США международной коалиции провели спецоперацию, направленную на выявление подпольных групп «Исламского государства»1, в восточных районах провинции. Утверждается, что в результате были обнаружены два террориста, которые активировали на себе пояса смертников во время развернувшихся столкновений. Более подробной информации о случившемся не поступало.

Тем временем сирийские войска при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF) продолжают обследовать западную часть провинции. Twitter-канал (SteeleSyAA) передает, что в настоящий момент ведется наблюдение за одной из «спящих ячеек».

Провинция Идлиб

Поступили сведения об итогах взаимных обстрелов на линии соприкосновения Сирийской арабской армии (САА) и антиправительственных бандгрупп. В соответствии с данными, предоставленными военным источником в Telegram (rybar), точечные удары артиллерии САА по укрепрайонам боевиков на окраине населенного пункта Аль-Бара привели к ликвидации двух членов группировки «Фейлак аш-Шам». При этом оппозиционные источники пытаются выдать их гибель за убийство мирных жителей.

Напомним, террористы не перестают провоцировать столкновения с правительственными войсками, несмотря на режим прекращения огня, который вступил в силу в рамках российско-турецких договоренностей от 5 марта. В свою очередь САА вынуждена прибегать к ответным действиям.

Провинция Хасака

Информационный портал Step News Agency обнародовал информацию о последствиях взрыва в населенном пункте Аш-Шаддади в южной части региона. Сообщается, что детонация заминированного мотоцикла обернулась ранением ребенка и одного из членов курдских сил безопасности «Асайиш». Напомним, предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Между тем на магистрали, пролегающей между Раккой и Хасакой, было найдено тело человека. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что он был убит неизвестными. Отмечается, что нападавшие угнали автомобиль сирийца.

1 Организация запрещена на территории РФ.