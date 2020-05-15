Москва, 15 мая. Оперный певец из Северной Осетии Вадим Чельдиев внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В начале апреля Чельдиев призывал жителей Владикавказа выйти на несанкционированную акцию против режима самоизоляции, а также заявлял, что эпидемия коронавируса является «грандиозной аферой».

Позднее Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела в отношении певца. Чельдиев подозревается в нападении на сотрудника полиции, распространении фейков, а также в призывах к экстремистской деятельности. В конце апреля суд арестовал Чельдиева на два месяца. В настоящее время он находится в СИЗО Пятигорска.

20 апреля во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста, участники которой требовали отменить режим самоизоляции. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу, после чего провел встречу с инициативной группой.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 4,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 302 тысяч человек.

На территории РФ выявлено 262 тысячи случаев, 2,4 тысячи человек скончались. 58 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов России был введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.