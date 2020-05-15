Вспышка коронавируса выявлена в интернате для девочек в Киеве

Киев, 15 мая. Медики выявили вспышку коронавирусной инфекции в одном из интернатов для девочек в Киеве. Наличие опасной инфекции подтвердилось у 81 человека. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека», — заявил Кличко.

Он добавил, что в числе инфицированных 53 воспитанницы интерната в возрасте от 7 до 35 лет, а также 26 женщин из персонала учреждения и двое мужчин. В настоящее время все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимое лечение на территории интерната.

Мэр добавил, что учреждение полностью закрыто на карантин, там проводится специальная дезинфекция.

Напомним, что общенациональный карантин был введен на Украине с 12 марта. Ужесточение ограничительных мер началось с 6 апреля. Горожанам запретили собираться в группы более двух человек, а также обязали соблюдать строгий масочный режим и носить с собой документы, подтверждающие личность.

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 17330, скончались 476 пациентов, 4473 успешно побороли опасное заболевание.