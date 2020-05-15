В Калужской области уволили главврача больницы за надбавки медикам в 27 рублей

Калуга, 15 мая. Главврач Козельской межрайонной больницы №3 уволился после жалоб медицинского персонала на мизерные надбавки. Об этом сообщил замглавы Минздрава Калужской области Илья Соваков.

Ранее местные СМИ опубликовали обращение медиков, которые сообщили, что за работу с коронавирусными больными получили по 27 рублей. После чего региональный Минздрав потребовал от главврача разъяснить ситуацию.

«Он понял допущенную ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию. Сегодня уже и. о. главврача связался с коллективом, была проведена достаточно большая работа, достигнуто полное взаимопонимание между главным врачом и коллективом», — отметил Соваков.

Он также подчеркнул, что всем медработникам были перечислены полагающиеся пособия.

Напомним, в начале апреля президент РФ Владимир Путин инициировал выплату дополнительных средств медикам, работающим с заболевшими коронавирусной инфекцией пациентами. Для врачей сумма надбавки составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч.

В понедельник, 11 мая, национальный лидер раскритиковал местные власти за «бюрократическую канитель», из-за которой более половины медработников до сих пор не получили положенные выплаты. Он поручил губернаторам решить этот вопрос до 15 мая.