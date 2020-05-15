Глава «Волонтеров Победы» рассказала, как на сайте «Бессмертного полка» был найден Гитлер

Виновные в поругании памяти ветеранов Великой Отечественной войны должны быть преданы суду, который назначит им наказание в соответствии с действующим законодательством. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Таким образом собеседница ФАН прокомментировала новость о том, что Следственный комитет установил личности людей, которые разместили фотографии нацистских преступников на сайте онлайн-шествия «Бессмертный полк». Среди ветеранов Великой Отечественной войны под различными именами затесались «отфотошопленные» изображения канцлера Германии Адольфа Гитлера (в том числе без усов) и многих его высокопоставленных приспешников, в том числе рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (ответственного за геноцид евреев). По версии СК, злоумышленники выложили фото фашистов в знак солидарности с их политикой и завели дело по статье о реабилитации нацизма.

«Именно «Волонтеры победы» вели поиск таких провокационных фотографий, — рассказала Амельченкова. — И я должна сказать, что полностью согласна с версией следствия: когда мы обрабатывали заявки, было понятно, что люди, сделавшие это, договорились заранее. Это не какой-нибудь троллинг или неудачная шутка: нам попадались очень изощренные монтажи, когда лицо какого-нибудь немецкого офицера с помощью фоторедакторов «переодевали» в советскую форму — налицо большая работа, которая была проделана с целью максимальной маскировки нацистов, чтобы их изображения появились в потоке «Бессмертного полка».

По словам главы «Волонтеров Победы», организации в ее работе по выявлению фейковых ветеранов активно помогали профессиональные историки, педагоги, а также студенты исторических факультетов. Благодаря экспертной поддержке удавалось находить даже очень сложные и качественные подделки.